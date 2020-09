I conti in tasca al 110%: caso per caso come funziona e quanto si risparmia La ripresa autunnale è il momento chiave per condomìni e proprietari di case per valutare quali interventi possono essere effettuati: arriva la guida per scoprire tutti i benefici del superbonus

Il superbonus del 110%, istituito dal Governo con il decreto Rilancio per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, sta suscitando un enorme interesse. La ripresa autunnale è il momento chiave per le assemblee di condominio e per i proprietari di case per valutare quali interventi possono essere effettuati e con quali differenti opzioni nella gestione dei costi tra detrazione Irpef, sconto in fattura e cessione del credito. Quando si rientra oppure no nel beneficio? E soprattutto in che cosa consiste e come funziona concretamente il 110%?

Conti alla mano, lunedì 21 settembre Il Sole 24 Ore “mette a terra” il superbonus con un approfondimento speciale nel quali vengono prese in considerazione quattro tipologie di immobili:

° abitazione unifamiliare;

° condominio con impianto centralizzato;

°condominio con impianto autonomo che non viene modificato;

° condominio con impianto autonomo da trasformare in centralizzato.

Per ciascuna di queste situazioni, attraverso una simulazione vengono approfonditi due aspetti: da una parte, gli interventi ammissibili per conseguire il miglioramento richiesto della classe energetica, i costi dettagliati e il beneficio del superbonus; dall'altra, l'ulteriore beneficio in termini di risparmio energetico che verrà conseguito grazie a questi interventi, con un confronto puntuale, voce per voce, sulla bolletta prima e dopo.