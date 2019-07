I conti in tasca a Leonardo

6' di lettura

Che rapporto aveva Leonardo con il denaro? Come e quanto ne guadagnò? E come lo gestì? Consultando il mare magnum dei suoi appunti e compulsando contratti, lettere, carte d’archivio e testamenti è possibile - a grandi linee - ricostruire una sorta di “biografia economica” dell’artista.

Leonardo nacque il 15 aprile 1452 nel borgo di Vinci. Era figlio illegittimo di ser Piero, e venne allevato dal nonno Antonio. Morto il nonno, il padre (che si sposò più volte generando ben 12 figli) mise l’illegittimo Leonardo a bottega da Verrocchio per farne un artista. Ser Piero - notaio di ordini religiosi e della Signoria di Firenze - aiutò Leonardo agli esodi della carriera facendogli trovare ingaggi presso le istituzioni per le quali esercitava la professione notarile. Leonardo guadagnò così i suoi primi soldi. Nel 1478 ricevette 25 fiorini dalla Signoria per il cartone della pala della Cappella di San Bernardo a Palazzo Vecchio (mai realizzata e poi affidata a Filippino Lippi) e nel 1481 firmò il contratto per l’Adorazione dei Magi dei Monaci di San Donato a Scopeto (oggi agli Uffizi): il pagamento era previsto parte in denaro (300 fiorini) e parte in natura (un terreno in Valdelsa). L’opera però rimase incompiuta (quindi niente denaro e niente terreno), perché Leonardo si trasferì a Milano con la speranza di un ricco ingaggio presso la corte sforzesca. L’ingaggio però non arrivò subito, e Leonardo dovette ripiegare sull’ennesima pala d’altare, la celebre Vergine delle Rocce (oggi a Parigi), per la quale cercò di ottenere un sovrapprezzo di 100 ducati mentre la Confraternita committente gliene offriva solo 25: da qui si aprì una vertenza legale che si chiuderà solo nel 1506 con la realizzazione di una seconda versione dell’opera (oggi a Londra), mentre la prima Leonardo fu libero di rivederla.

Entrato nelle grazie di Ludovico il Moro, il Vinciano iniziò a fornire consulenze alla corte e alla Fabbrica del Duomo. Ma una nuova voce di guadagno arriva anche dagli allievi, che gli pagano una retta mensile di 4 o 5 ducati a testa. Gian Giacomo Caprotti detto il Salaì, l’allievo prediletto, spicca tra i conti del maestro non per le cifre che gli versa bensì per quelle (ingenti) che gli fa spendere, soprattutto in capi di vestiario. Sparsi nelle carte si registrano innumerevoli conti di denari, ricordi di pagamenti, ricevute, prestiti e somme da riscuotere. Nel luglio del 1492 Leonardo apre la cassa di casa e conta i liquidi, convertendo tutte le monete presenti (fiorini, soldi, ducati, lire) in 811 lire imperiali.

Nel 1494 Leonardo perde la madre (e annota freddamente le spese per la sepoltura), ma lo stesso anno riceve una notizia ancora più ferale: Ludovico il Moro ha deciso di rinunciare al cavallo di bronzo di Francesco Sforza, progetto che Leonardo ha già portato a buon punto. Perdendo il cavallo, Leonardo perde un ingaggio economico molto importante. Abbozza una lettera al Moro in cui chiede sostanzialmente un altro lavoro. Il duca provvede: gli assegna la decorazione della Sala delle Asse nel Castello e l’Ultima Cena nel Refettorio di Santa Maria delle Grazie.

Come paga il duca questi lavori? Non con soldi ma con terra: gli promette in dono una vigna di 16 pertiche (un ettaro) fuori Porta Vercellina, in una zona pregiatissima, vicino a Santa Maria delle Grazie, già destinata all’espansione edilizia. Questa soluzione, tuttavia, accontenta Leonardo fino a un certo punto: il maestro è consapevole che la fortuna del Moro sta tramontando e che i francesi si stanno muovendo per spodestarlo, considerandolo un usurpatore. Leonardo è in ansia e lo si capisce dalle mosse che compie. Innanzitutto, insiste perché il duca ufficializzi velocemente la donazione della vigna con tanto di licenze edilizia e di coltivazione. In secondo luogo, fa calcolare il valore monetario della proprietà (che ammonta a 1400 ducati); infine, mette al sicuro il denaro contante: nell’aprile del 1499 - chiuse le pendenze con gli allievi - fa di nuovo il conto generale dei soldi che si trovano in casa, ducati, grossoni, fiorini, ambrosini, per un totale di 1280 lire imperiali. Poi, divide e avvolge le monete in diversi involucri di stoffa. E fa una cosa buffa: li colloca in luoghi in vista, su mensole e nei barattoli dei chiodi. Nella cassaforte (primo bersaglio di eventuali ladri) lascia solo 140 ambrosini avvolti in un pannicello.