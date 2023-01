La trimestrale di H&M delude le attese, titolo in rosso a Stoccolma

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Scivolone di Hennes & Mauritz (H&M) alla Borsa di Stoccolma a causa dei conti del quarto trimestre molto al di sotto delle attese. A deludere pesantemente gli investitori sono stati sia l’utile operativo del trimestre settembre-novembre (l’ultimo dell’esercizio 2022), sia il risultato netto. Il primo è crollato a 821 milioni di corone (73 milioni di euro circa) dai 6,2 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente e contro i 3,67 miliardi attesi in media dagli analisti. Il periodo si è chiuso inoltre con un’inattesa perdita netta di 864 milioni contro l’utile di 4,6 miliardi dell’anno precedente e a fronte dell’utile di 2,66 miliardi previsto dal consensus.

Il gruppo ha motivato l’andamento del risultato operativo «principalmente con fattori esterni, il venire meno dell’utile in precedenza fornito dalla Russia e i costi straordinari del programma di efficientamento», pari a 836 milioni di corone. H&M si è disimpegnata lo scorso anno dalla Russia in seguito all’invasione dell’Ucraina con costi indicati in 2,6 miliardi di corone e a settembre ha lanciato un programma di riduzione dei costi che dovrebbe permettere di realizzare risparmi per circa 2 miliardi di corone. A novembre il gruppo ha annunciato il taglio di 1.500 posti di lavoro. Il trimestre si è chiuso peraltro con un aumento del fatturato del 10% a livello storico a 62,4 miliardi, ma a valute costanti le vendite risultano piatte. Il margine lordo è diminuito al 49,7% dal 55,2%. Il 2022 nell’insieme ha registrato un utile operativo di 7,2 miliardi (da 15,2 miliardi) e un utile netto di 3,56 miliardi (da 11 miliardi).

Il cda ha proposto un dividendo invariato di 6,5 corone per azione da pagare in due tranche. «La nostra decisione di liquidare le attività in Russia, che era un mercato importante e redditizio, ha avuto un impatto negativo sui nostri risultati. L’aumento dei costi delle materie prime e dei costi associati a un dollaro storicamente a livelli elevati ha portato a diffusi aumenti dei costi per l’acquisto di beni. Invece di trasferire i costi per intero sui nostri clienti, abbiamo deciso di rafforzare ulteriormente la nostra posizione sul mercato», ha commentato la ceo Helena Helmersson, citata in un comunicato. Oltre a questo – ha aggiunto la ceo – «ci sono stati i maggiori costi dell’energia, come pure le spese straordinarie per il programma di efficientamento che è iniziato alla fine dell’anno. L’effetto combinato di tutti questi fattori ha avuto un impatto negativo sull’utile del quarto trimestre di circa 5 miliardi di corone rispetto allo scorso anno». Il gruppo peraltro sottolinea che l’esercizio 2023 è iniziato bene e che ci sono le condizioni perché sia «un anno di aumento delle vendite e di miglioramento della redditività».