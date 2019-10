I contratti ridisegnati a regola d’arte di Valentina Maglione

Contratti e documenti giuridici più chiari e comprensibili, anche (ma non solo) con l’aiuto di grafici e altri strumenti di visualizzazione. L’obiettivo? Mettere al centro le persone che chiedono l’intervento della legge per aiutarle a risolvere i problemi, prevenendo i conflitti ed evitando così di finire di fronte al giudice. Sono i principi cardine del «legal design»: una disciplina sviluppata all’estero, dove è utilizzata anche dai grandi studi legali, e che ora si sta diffondendo tra gli avvocati italiani.

Per la verità, già da anni a operare nel campo del legal design ci sono alcuni italiani, perlopiù “expat”. A partire da Stefania Passera, designer migrata in Finlandia, componente del network Legal design alliance e co-autrice del Legal design manifesto: la «carta fondamentale» con i principi del legal design, scritta con Margaret Hagan (docente a Stanford e fondatrice del Legal design lab), Helena Haapio (avvocato a Helsinki), Rossana Ducato (docente in Belgio), Arianna Rossi (ricercatrice in Lussemburgo) e Monica Palmirani (docente a Bologna). «Abbiamo scritto il legal design manifesto - spiega Passera - per indicare gli obiettivi e cristallizzare i dialoghi di questi anni». Il fine principale del legal design, secondo il manifesto, è quello di rendere il sistema legale più chiaro, attraente e user-friendly: in una parola, più umano. «Si tratta - continua Passera - di mettere a disposizione di giuristi e designer un set di strumenti che consentano di rendere la giustizia più accessibile». Passera è specializzata nel contract design, vale a dire nella messa a punto, al fianco di giuristi, di contratti “accessibili”: «Non si tratta solo di inserire dei grafici - osserva - ma soprattutto di lavorare sul processo che porta alla redazione del contratto per eliminare i nodi che possono creare conflitti».

GLI ESEMPI

Un modo nuovo e più efficace di lavorare, quindi, che Passera cerca da anni di diffondere tra gli operatori. Dal 2013 organizza le legal design jam, workshop dedicati proprio alla riprogettazione di contratti e documenti in linea con i principi del legal design. Una delle prime si è tenuta nel 2014 a Milano ed è stata organizzata insieme all’avvocato Giorgio Trono, che usa gli strumenti del legal design nella sua professione: «È un metodo di lavoro - chiarisce - che implica, tra l’altro, che l’avvocato sia coinvolto nella progettazione delle attività del cliente». Un esempio? «Di recente con una società di e-commerce abbiamo ridisegnato insieme le procedure di recesso che avevano alcuni incagli, per eliminare le lamentele degli acquirenti e il possibile contenzioso». È un cambio di approccio: «Di solito - rileva Trono - al legale si ricorre quando sorgono i problemi non per prevenirli».

Ma i clienti cosa ne pensano? «Molti se ne innamorano - osserva Francesca Francese, avvocato civilista a Milano - ma il legal design non è per tutti. Chi vuole affidare la pratica all’avvocato e dimenticarsene ha bisogno di un approccio tradizionale perché il legal design richiede una collaborazione continua». Francese lavora soprattutto come consulente di Pmi italiane con vocazione internazionale: «I più interessati al legal design - dice - sono gli innovatori».

Si occupa invece di diritto penale d’impresa Antonio Giuseppe Di Pietro, avvocato sempre a Milano, che usa il legal design anche in giudizio: «Ad esempio - racconta - per spiegare al Pm il meccanismo di una truffa ai danni del mio cliente nell’atto ho inserito uno schema. Ma il legal design - ricorda - è solo uno strumento: il nocciolo del nostro lavoro resta quello di scrivere atti perfetti». Anche Di Pietro insiste sulla necessità per l’avvocato di cambiare modo di lavorare: «Non basta - dice - rendere un documento più bello per essere un legal designer».