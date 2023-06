I correttivi sotto la lente

Ascolta la versione audio dell'articolo

LAVORO AGILE NELLA PA

Una miniproroga fino al 31 agosto

Una proroga dello smart working nella Pa non è del tutto tramontata. L’idea a cui stanno lavorando i gruppi politici, in prima battuta la Lega, la relatrice al Dl Paola Mancini (FdI) e il ministro Pa Zangrillo, è quella di una mini proroga almeno fino al 31 agosto per non pesare sui conti pubblici

2

DISABILI

Assegno inclusione, cambia l’equivalenza

Il corto circuito tra Senato e Governo sui disabili obbliga i partiti a modificare ancora la scala di equivalenza per estendere l’assegno di inclusione alle persone assistite da associazioni come la Caritas. Senza risorse però il correttivo non passerà l’esame della Bilancio sull’articolo 81

3

BADANTI

Decontribuzione solo per un anno

L’esenzione contributiva triennale al 100% alle badanti e alla loro emersione dal nero è piaciuta a tutti i partiti. Ma la norma, già approvata in commissione Lavoro al Senato, non ha le giuste coperture se non per il solo 2023. Idea buona sulla carta che sembra già destinata al Ddl lavoro

4

FRINGE BENEFIT

Resta il tetto a 3mila per chi ha figli

La scarsità di risorse a disposizione conferma l’attuale estensione dei fringe benefit a 3mila euro solo per i lavoratori con figli. Ma il governo e la relatrice Mancini preme per salire almeno a mille euro per tutti. Se non ci si riuscirà ora, ci si proverà nel Ddl lavoro