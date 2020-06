I cortei pacifici di Washington. Trump isolato. Biden incontra i familiari di Floyd I vertici del Pentagono si sono rifiutati di schierare l’esercito. George Bush e Colin Powell non voteranno per il presidente di Riccardo Barlaam

George Floyd, a Washington manifestazione pacifica davanti alla Casa Bianca

I vertici del Pentagono si sono rifiutati di schierare l’esercito. George Bush e Colin Powell non voteranno per il presidente

Da Washington a New York e in tante altre città americane decine di migliaia di persone domenica 7 giugno hanno manifestato pacificamente contro il razzismo. La sindaca della capitale federale Muriel Bowser ha detto a Fox News che non ci sono stati arresti domenica e che si è trattato delle manifestazioni con maggiore partecipazione popolare nei dieci giorni di protesta, che si sono svolte in modo pacifico in una atmosfera festosa, nonostante la presenza delle forze dell’ordine, ma in misura ridotta rispetto all’inizio delle proteste. Dagli Stati Uniti i cortei anti razzisti si sono diffusi in tutto il mondo, dal Sud America, all’Africa, dall’Europa fino al Sud est asiatico, al Canada e al Messico.

Il triplo choc degli Stati Uniti

Gli Stati Uniti in questo complicato 2020 si sono trovati davanti a un triplo choc: la peggiore pandemia da un secolo, la più profonda crisi economica dalla Grande Depressione e, ultime, le manifestazioni contro il razzismo più imponenti degli ultimi 50 anni. Un banco di prova per la prima potenza mondiale e per il futuro della sua leadership globale nella guida economica, politica e anche nella difesa dei diritti umani e della democrazia.

Meno fondi alla polizia a Minneapolis e Nyc

La maggioranza del consiglio comunale di Minneapolis, la città in cui è morto l'afroamericano George Floyd per mano degli agenti, ha votato per avviare un processo che dovrà portare a un taglio dei fondi alle forze dell'ordine e allo smantellamento dipartimento di polizia: «L’obiettivo è quello di riformarlo e di ricostruire insieme a tutta la nostra comunità un nuovo modello di sicurezza pubblica che davvero garantisca la sicurezza di tutti». A New York il sindaco Bill de Blasio ha detto che toglierà il coprifuoco con la città che da lunedì 8 giugno si prepara alla riapertura dopo la fine del lockdown per il coronavirus. Il sindaco ha annunciato anche il taglio di una parte delle risorse destinate al New York Police Department e di un aumento dei fondi per i giovani e i servizi sociali: la polizia di Nyc ha un budget annuale di 6 miliardi di dollari.

Il governatore Andrew Cuomo è prudente sulla fine del lockdown e ha detto che «la sola variabile per New York City» sarà capire se le proteste hanno riacceso la diffusione del Covid-19. Tutti i manifestanti dovranno essere testati, secondo Cuomo.

Trump blindato nella Casa Bianca

Il presidente Donald Trump in queste ore appare isolato come non mai, staccato dal paese reale, rinchiuso nella Casa Bianca più simile al fortino del Deserto dei tartari di Buzzati che alla casa di tutti gli americani. Nel giorno in cui l’America intera ha marciato contro il razzismo e la polizia violenta, il presidente ha rotto un silenzio durato ore twittando di nuovo «Law and order!», sono il presidente dell’ordine e della legalità. Un messaggio lanciato dall'interno di una Casa Bianca mai così blindata e assediata da decine di migliaia di manifestanti pacifici. «Molta meno folla a Washington di quanto previsto», ha scritto Trump in tarda serata su Twitter, dopo che per ore migliaia di persone avevano marciato e manifestato per le vie della capitale degli Stati Uniti e davanti alla sua residenza blindata. Il presidente ha ringraziato quindi la Guardia nazionale, il Secret Service e la polizia del District of Columbia per il «fantastico lavoro». E ha fatto sapere, sempre via Twitter, di aver ordinato alla Guardia Nazionale di lasciare Washington «ora che tutto sembra sotto controllo». La minaccia di schierare l’esercito non è stata attuata. Nessuna parola sulle ragioni e i motivi della protesta. Le manifestazioni contro il razzismo sono diventate anche contro manifestazioni contro Trump. La metropolitana di Washington ha trasportato 70mila persone nella giornata di domenica, il numero più alto di persone da metà marzo, inizio dell’emergenza nazionale per il lockdown. I numeri ufficiali contraddicono le valutazioni del presidente americano e parlano di una manifestazione popolare imponente.

Il no dei generali all’esercito in piazza

Intanto emergono nuovi particolari sulla richiesta di Trump che l'unedì scorso aveva chiesto al Pentagono di dispiegare l’esercito negli Stati Uniti contro le proteste, rispolverando i poteri concessi al presidente dall'Insurrection Act, legge del 1807 ai tempi della guerra civile. La richiesta secondo quanto riferito da fonti del Pentagono è stata respinta dal segretario alla Difesa, Mark Esper, e dal capo di Stato maggiore delle Forze armate americane, Mark Milley. Esper alla fine ha messo a disposizione circa 1.600 militari nella regione di Washington, pronti a supportare i 5.000 uomini della Guarda nazionale. Ma giovedì 4 giugno, alla sera quei 1.600 militari sono stati richiamati.