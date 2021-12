Nei dati delle regioni i costi della non politica e il ventennio perduto dell’economia italiana

Confrontando i dati, si vede che tutte le regioni italiane – nessuna esclusa - hanno perso posizioni nella graduatoria europea. Non si tratta di qualche posizione, si tratta di decine e decine di posizioni. Solo la provincia autonoma di Bolzano, che è equiparata a una regione, limita la caduta a 6 posizioni, scendendo da undicesima a diciassettesima, ma ciò si deve al fatto che il suo reddito pro capite è mantenuto artificialmente alto dagli enormi trasferimenti a carico del bilancio nazionale.

Si guardi la Lombardia che era 14esima in Europa e ora è 36esima, avendo perso 22 posizioni. Si guardi il Piemonte, che da 35esimo diventa 84esimo, perdendo quasi 40 posizioni. E il Veneto che da 31esimo diventa 68esimo? E le Marche che perdono 39 posizioni e l’Umbria che ne perde addirittura 70, occupando nella graduatoria più o meno quella che era la posizione della Basilicata venti anni fa?

Questa non è una crisi congiunturale e neppure l’esito di una serie di crisi congiunturali. È un processo di drammatica deindustrializzazione che rischia di riportare il Paese indietro di decenni.

Gli investimenti privati mancano all’appello

Questo è il quadro che emerge dai dati della Svimez che illustrano una situazione che forse si preferisce non vedere. Lo scoppio della pandemia nel 2020 ha ulteriormente aggravato la situazione. Ma oggi c’è una ripresa molto forte che sicuramente proseguirà l’anno prossimo. Nella ripresa di questi mesi c’è una speranza, a condizione però che non si tratti di un breve ritorno di fiamma cui segue una nuova stagnazione. Le previsioni del governo sono incoraggianti per quest’anno e per il 2022, ma poi annunciano tassi di crescita del 2% pur considerando gli effetti della spesa dei fondi europei del Piano nazionale di ripresa e resilienza, o Pnrr. È troppo poco per cominciare a risalire la china.

Mancano ancora all’appello gli investimenti privati, quelli che insieme ai fondi del piano Marshall, fecero partire e alimentarono il miracolo economico italiano degli anni cinquanta. Diciamolo francamente, se c’è una possibilità di ripartire, questa dipende dalla continuità dell’attuale governo. Non è detto che basti se partiti e forze sociali non sono consapevoli della situazione e si illudono di potere ricominciare a condursi nel modo i cui esiti sono illustrati nel grafico e nella tabella di questa pagina. Ma se si interrompe questa esperienza, sicuramente vi va verso il peggio.