I costi delle polizze italiane non sono le più care in Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Costi delle polizze di investimento in aumento in Europa. Sopportabili con performance positive come quelle del 2019 e del 2020 grazie al buon andamento dei mercati.

Ma sul futuro c’è più di un punto di domanda. La fotografia emerge dal report Eiopa «Costs and past performance 2022» pubblicato sul sito dell’Authority il 5 aprile. Lo studio è stato realizzato con le informazioni ricevute su più di 760 prodotti di investimento assicurativi (Ibip), commercializzati da 160 imprese di assicurazioni in...