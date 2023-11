I costi della sanità, ora in affanno sono le Regioni del Nord

Ascolta la versione audio dell'articolo

Toscana ed Emilia-Romagna dovranno mettere mano nei prossimi anni ai conti sanitari, ma anche in altre regioni del Nord i nodi vengono al pettine e si fanno sentire i costi della pandemia. Il post Covid lascia una mappa dei conti pubblici della sanità italiana ribaltata. Se prima della pandemia erano le regioni del Mezzogiorno che faticavano a far quadrare i bilanci, ora non sono più sole. Una ricaduta annunciata, ma non più rinviabile. A fare i conti in tasca alla sanità italiana il Cergas dell’Università Bocconi. Il periodo pandemico è stato espansivo dal punto di vista dei servizi e del personale per molti sistemi sanitari, chiamati a rispondere ad un impatto enorme. Tanto che molti sistemi regionali, soprattutto nel Centro Nord, la zona più colpita ma anche quella con i conti più a posto, hanno rafforzato la dotazione di personale fino a superare gli organici del 2009. Al contrario, le regioni del Sud, meno al centro del ciclone e con timori di far nuovamente esplodere bilanci già in difficoltà, si sono limitate. Significativo il caso della Calabria che, caratterizzata da servizi sanitari deboli, minore speranza di vita e minore speranza di vita in buona salute, paradossalmente presenta un avanzo di bilancio.

Un dato che emerge anche dai dati della Corte dei Conti: nel 2022 in media le regioni del Meridione hanno utilizzato solo il 41% delle risorse a disposizione per recuperare le liste d’attesa, il 57% al Centro, ben il 92% al Nord. Così nel 2023, di fronte all’assottigliarsi dei finanziamenti speciali, sono proprio le regioni Settentrionali a trovarsi più in difficoltà.“Il panorama si è ribaltato, le regioni del nord sono riuscite ad assumere di più e ad impiegare le risorse emergenziali, ma il risultato è che sembra profilarsi una scelta di fondo col venir meno delle risorse aggiuntive: se mantenere in equilibrio i conti o diminuire l’offerta di prestazioni sanitarie”, avverte Alberto Ricci, coordinatore Osservatorio Oasi del Cergas, SDA Bocconi. Così se le regioni Meridionali, dopo anni di austerity, sembrano aver retto il colpo economico della pandemia sul settore sanitario, altrove i bilanci faticano a quadrare. Per l’esercizio 2022 sono Toscana ed Emilia-Romagna le più in difficoltà.

Le stesse liste d’attesa sono solo il campanello d’allarme di una serie di problemi, non ultima la cronica incapacità di coprire tutte le richieste. Ancor più con finanziamenti tra il 6% e il 7% del Pil, al di sotto di altri paesi europei ma imposti dal bilancio pubblico. Diverso il caso della Lombardia, dove pure i costi sono esplosi, ma dove da tempo a rendere il sistema più flessibile è un mix di pubblico e privato. Anche semplicemente i rincari energetici, qui non si scaricano tutti sulle casse regionali, permettendo di contenere aumenti non prevedibili. Costi strutturali che, comunque, ora presentano il conto.