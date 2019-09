I crimini informatici costeranno 1.000 miliardi di dollari entro il 2021 Il crimine informatico continua a crescere. E più si espande il crimine, più aumenta il volume d’affari per le imprese che si occupano di sicurezza informatica di Gianni Dragoni

Italia quarto paese al mondo per attacchi 'malware'

Il crimine informatico continua a crescere. E più si espande il crimine, più aumenta il volume d’affari per le imprese che si occupano di sicurezza informatica. «Si stima che entro il 2021 i costi complessivi sostenuti per la protezione e le conseguenze dei cyber attacchi supereranno i 1.000 miliardi di dollari. Il mercato dei prodotti e servizi è stimato in 180 miliardi», dice Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, il gruppo nazionale dell’aerospazio e difesa che ha creato una divisione dedicata alla «cyber security».

La conferenza di Roma

L’argomento è al centro della conferenza Cybertech Europe, che per il quarto anno consecutivo si svolge a Roma. L’iniziativa nasce da Israele, dove ci sono fiorenti attività e numerose start up, in mostra anche al salone romano. Tra le aziende presenti, oltre all’ex Finmeccanica e all’«innovation partner», Accenture, ci sono Kaspersky , Cisco, Fireeye, Cyberark, Fortinet, Capgemini, Rsa, Symantec, Elettronica, Thales.

La sicurezza nazionale

«L’Italia sta facendo passi significativi in questo settore», afferma Angelo Tofalo, l’ingegnere del M5S confermato sottosegretario alla Difesa nel secondo governo Conte. «Il 19 settembre è nato il perimetro di sicurezza nazionale, è stato esteso il golden power.

L’industria della difesa è un asset strategico per il paese. Nei prossimi mesi l’Italia sarà impegnata in rilevanti investimenti. Eravamo tre o quattro gatti. Oggi ci sono decine, centinaia di persone che si riuniscono ogni giorno per migliorare la sicurezza nazionale».