I cristalli Swarovski sono sempre più sostenibili

4' di lettura

I ghiacci della Groenlandia che si sciolgono vertiginosamente, gli incendi in Siberia e Alaska: in queste settimane il cambiamento climatico sta mostrando il suo volto più violento. E la necessità di porre un freno a tutto questo diventa sempre più impellente. Non si tratta più di mera partecipazione, ma di alzare sempre più in alto il livello del proprio impegno. Se quello individuale è cruciale, lo è ancora di più quello dei marchi di portata globale. Fra questi c’è Swarovski, gruppo da 3,5 miliardi di euro di fatturato nel 2018, con impianti in sette Paesi in tre continenti e 3mila negozi in 170 nazioni. Swarovski, che è saldamente in mano agli eredi del fondatore Daniel, sta investendo in sostenibilità con sempre maggiore passione, come dimostrano i dati del nuovo report sul tema, appena pubblicato, relativi alla sua divisione più importante, quella dei Cristalli.

L’impegno non riguarda solo la lotta al cambiamento climatico, ma anche quello contro la disparità di genere e di trattamento economico, l’iperconsumo di risorse naturali e per una corretta gestione delle risorse idriche. I risultati sono misurabili: nel biennio 2017-8, il 35% dell’energia per la produzione è stata ricavata da fonti rinnovabili; il 76% dell’acqua usata negli impianti è stata rimessa in circolo; è stata lanciata la prima collezione di gioielli in oro certificato Fairmined e i cristalli riutilizzati dalle scuole di design nell’ambito del progetto “Conscious Design” hanno toccato quota 6 milioni.

Alle origini della filiera: le materie prime

La sostenibilità è un processo che deve coinvolgere anche le prime fasi della produzione, arrivando fino alla piena tracciabilità delle materie prime: Swarovksi, innanzitutto, monitora le condizioni di lavoro dei vari Paesi in cui opera e in base ai risultati, ricavati anche da centinaia di audit, determina anche se mantenere attiva una produzione. Per quanto riguarda le materie prime, nel 2018 tutti i topazi sono stati acquistati da comunità minerarie dello Sri Lanka e da una cooperativa di Rondônia, in Brasile. E sempre lo scorso anno la linea di gioielli Atelier Swarovski ha debuttato con la prima collezione con oro Fairtrade, diamanti e gemme di laboratorio, indossati anche da Penelope Cruz sul red carpet del Festival di Cannes.

Penelope Cruz con i gioielli “sostenibili” Atelier Swarovski

Il tema dell’acqua

L’acqua è un elemento cruciale nel processo di produzione Swarovski. Il gruppo ha lanciato dei programmi pilota in Thailandia e a Plattsburgh, USA, dove collaborando con ong e comunità locali ha messo a punto un programma per gestire al meglio le risorse idriche. Sempre in Thailandia, è partito un altro progetto pilota con l’Asian Disaster Preparedness Center (ADPC), con l’obiettivo di rafforzare la resilienza ai danni ambientali: si tratta di un programma di formazione dedicato agli impiegati del gruppo che si basa sull’assunto che se aumenta la resilienza ambientale di un’azienda, aumenta anche quella delle comunità a essa legate. A dicembre, dunque, è iniziato un progetto di dieci mesi, con corsi dedicati alla gestione delle emergenze in caso di alluvione, evento che purtroppo in Thailandia è molto frequente.

Swarovski, i tesori brillanti della nuova Manufaktur Photogallery12 foto Visualizza

Nuove tecnologie e meno emissioni

Il processo produttivo ha beneficiato di nuove fornaci nella manifattura madre di Wattens: usando una tecnologia che brucia ossigeno come combustibile si sono ridotte le emissioni, e diminuite dell’80% le polveri di residuo. Sempre a Wattens, nuovi sistemi di pulizia e asciugatura dei cristalli hanno permesso di ridurre del 20% l’uso di agenti chimici e del 30% l’energia necessraia per l’asciugatura. Anche i composti organici volatili residui del processo di pittura sono stati abbattuti drasticamente, eliminando del tutto anche l’uso di acqua per farlo. E si è riusciti anche a produrre un cristallo color scarlatto senza usare il pericoloso cadmio.