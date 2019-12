I data center europei nuova frontiera dei grandi investitori

Gli investimenti nei data center in Europa sono stati influenzati dall'incertezza portata dalla Brexit. Tutti gli intervistati concordano sull'impatto negativo sul mercato delle infrastrutture dei data center da giugno 2016, con il 56% degli investitori azionari che affermano che l'impatto negativo è stato “significativo”.

D'altro canto, la persistente debolezza della sterlina significa che le attività del Regno Unito potrebbero essere un vero affare per gli investitori dell'Eurozona. In un mondo sempre più interconnesso, caratterizzato da una necessità continua di espansione da parte delle strutture per l'archiviazione dei dati, gli intervistati si aspettano che i canoni di locazione aumentino per i data center, con oltre un terzo che prevede un aumento del 10% o più.



La maggior parte degli intervistati ha scelto la Germania come Paese europeo che vedrà la maggiore crescita degli investimenti nei progetti di data center nei prossimi 24 mesi. Gli investitori si aspettano inoltre che il Regno Unito goda di una delle maggiori crescite di investimenti nel settore, seguita da Paesi Bassi e Francia.



Olaf Schmidt, partner e managing director groups di Dla Piper, commenta: «Gli investimenti nei data center europei sono aumentati di recente, con valori delle transazioni che hanno raggiunto un nuovo massimo. I dati della prima metà del 2019 suggeriscono fortemente che potrebbe essere in vista un altro anno da record. Sebbene non siano privi di rischi, i data center sono interessanti per numerosi investitori in infrastrutture».



Gualtiero Dragotti, partner e capo del dipartimento Intellectual Property & Technology di Dla Piper in Italia, aggiunge: «Cosa rende i data center così interessanti per molti investitori? Le fondamenta solide. Mentre gli investimenti nei data center possono comportare un livello di rischio più elevato rispetto ad altri tipi di risorse infrastrutturali, la domanda di big data, cloud computing, intelligenza artificiale e Internet of Things sta aumentando in modo rilevante. La tendenza macroeconomica è che queste tecnologie determinano un aumento significativo della domanda di dati e servizi digitali e, per estensione, degli edifici e delle attrezzature che li rendono possibili».