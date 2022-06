«I dati finiscono in Usa»: vietato l’uso di Google Analytics

Si è arrivati a questo punto dopo che la Corte di Giustizia europea nel 2020 ha annullato gli strumenti giuridici con cui avvenivano questi trasferimenti dati da Europa a Usa, perché la normativa statunitense non dava garanzie in termini di sorveglianza governativa su quei dati.Usa ed Europa stanno contrattando un nuovo accordo di collaborazione sul trasferimento dati e fino ad allora si è in un limbo di incertezza per le aziende che usano servizi americani.

«Il Garante ha evidenziato, in particolare, la possibilità, per le Autorità governative e le agenzie di intelligence statunitensi, di accedere ai dati personali trasferiti senza le dovute garanzie, rilevando al riguardo che, alla luce delle indicazioni fornite dall'Edpb (Raccomandazione n. 1/2020 del 18 giugno 2021), le misure che integrano gli strumenti di trasferimento adottate da Google non garantiscono, allo stato, un livello adeguato di protezione dei dati personali degli utenti», ha spiegato infatti il Garante.

Allo scadere del termine di 90 giorni, il Garante procederà, anche sulla base di specifiche attività ispettive, a verificare la conformità al Regolamento Ue dei trasferimenti di dati effettuati dai titolari.Caffeina insomma rischia una sanzione e sarebbe una escalation rispetto a quanto fatto finora in Europa. In Francia e Austria ci si è limitati a una diffida, alla luce appunto dell'attuale incertezza normativa.

«Le imprese devono valutare di dismettere questo strumento perché non è chiaro se si possa usare negli Unione europea - spiega Anna Cataleta, avvocato esperto di privacy -. Dovrebbero fare come la Pa italiana, che sta dismettendo Google Analytics. Per legge infatti la PAadeve valutare strumenti alternativi a Google Analytics, open source, per legge; dotati con meccanismi di anonimizzazione forte, by design e non solo ex post come fa Google».

Considerata la diffusione di Google Analytics, si apre insomma una fase di attenzione per moltissime imprese italiane dotate di sito web. «Con l'occasione l'Autorità richiama all'attenzione di tutti i gestori italiani di siti web, pubblici e privati, l'illiceità dei trasferimenti effettuati verso gli Stati Uniti attraverso Gopogle Analytics, anche in considerazione delle numerose segnalazioni e quesiti che stanno pervenendo all'Ufficio».