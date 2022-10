I dati non sono per sempre: così il professionista evita responsabilità e sanzioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dai clienti ai fornitori, dai dipendenti ai collaboratori, fino al contenzioso. Coprono un’ampia casistica i dati personali custoditi dagli studi professionali. Attenzione però: i dati non possono essere conservati per sempre (salvo alcune eccezioni, come per gli archivi storici). E chi li trattiene oltre i tempi previsti, violando le regole sui limiti alla conservazione dei dati (data retention), rischia sanzioni e responsabilità.

Per questo i professionisti devono non solo stabilire delle regole di conservazione dei dati, ma anche aggiornarle in caso di modifiche ai trattamenti realizzati e verificarne periodicamente la corretta attuazione. In pratica, occorre fare una sorta di “tagliando di data retention” per assicurarsi che i dati siano effettivamente cancellati.

Conservazione limitata

Già presente nel “vecchio” Codice Privacy, il principio della limitazione della conservazione dei dati è stato ampliato dal Gdpr. Infatti, l’articolo 5, comma 1, lettera e), del regolamento 2016/679 stabilisce che i dati non possono essere conservati in una forma che consenta di identificare la persona fisica per un arco di tempo superiore a quanto necessario a raggiungere le finalità per cui i dati sono trattati, salvo specifiche eccezioni.

In breve, i dati devono essere cancellati o resi (veramente) anonimi quando non sono più utili allo scopo per cui sono raccolti. In caso di violazione si applicano le sanzioni più alte stabilite dal Gdpr (20 milioni di euro o il 4% del fatturato totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore).

Rispettare i limiti alla conservazione dei dati, in genere, è un adempimento di difficile gestione. Anche perché, nonostante l’obbligo imposto dal Gdpr, resiste ancora un approccio bulimico nei confronti delle informazioni: ne raccolgo il maggior numero possibile e le conservo a tempo indeterminato, perché in futuro potrebbero essere utili.