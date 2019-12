Paradisi fiscali, i destini incrociati di Lionel Messi e CR7 nel palazzo dell’offshore a Londra Il calciatore del Barcellona e il campione della Juventus sono divisi su tutto: adesso anche sul numero dei palloni d’oro vinti. Ma le loro storie si incrociano in un edificio di Bedford Row, nel centro di Londra, dove sono transitati gli schemi che hanno portato i due fuoriclasse a essere condannati in Spagna per frode fiscale di Angelo Mincuzzi

Messi sul tetto del mondo, sessto Pallone d'oro per lui

Ora c'è anche il numero dei palloni d'oro a dividerli: sei per Lionel Messi, cinque per Cristiano Ronaldo. Divisi su tutto, perenni rivali, i due campioni del calcio mondiale sono segretamente legati da un indirizzo nel centro di Londra. È una piccola palazzina in mattoni rossi, le finestre allineate su quattro piani, un ampio portone a vetri in una silenziosa stradina che sbuca a poche centinaia di metri dal British Museum. Qui le storie di Messi e di Ronaldo si incrociano alcuni anni fa fino a condurli verso un destino comune: una condanna per evasione fiscale in Spagna.

La palazzina di Bedford Row

Fino a pochi mesi fa sul citofono del numero 20-22 di Bedford Row - questo l'indirizzo della palazzina - il primo pulsante in basso a sinistra indicava la scritta Couchmans Llp, lo studio legale che ha elaborato il contratto per trasferire nel 2004 lo sfruttamento dei diritti d'immagine di CR7 alla Tollin, una società delle Isole vergini britanniche, dove negli anni sono stati convogliati oltre 70 milioni di dollari guadagnati da Ronaldo.

È uno dei tasselli del montaggio fiscale che è costato al campione portoghese una condanna due anni di carcere (pena sospesa) e al pagamento di 18,8 milioni di euro al Fisco spagnolo nel 2018.

Sul pulsante più in alto, nella fila di destra, campeggiava invece l'intestazione del Jordans Group, una società di nominees - cioé di amministratori o prestanome - i cui uffici erano al piano di sopra rispetto a quelli della Couchmans Llp. Qui - fino al giorno in cui ha deciso di suicidarsi - lavorava David William Waygood, nato il 2 novembre 1950, amministratore di 83 società tra le quali la Sidefloor Limited, fondata a Londra nel 2007.

Il citofono dell’edificio londinese dove c’erano gli uffici delle due società utilizzate da Messi e Ronaldo

La società di Jorge Messi

Secondo il Fisco spagnolo, la Sidefloor apparteneva di fatto a Jorge Messi, il padre del campione del Barcellona di cui cura da sempre gli interessi. La Sidefloor è al cuore della vicenda che ha portato alla condanna di Lionel Messi a 21 mesi di carcere per frode fiscale e a 15 mesi per Jorge (pene sospese), oltre al pagamento di una multa di 455mila euro. Ma soprattutto al versamento di 30 milioni per regolarizzare le imposte non pagate nei tre anni oggetto dell’inchiesta. Il calciatore era accusato di non aver versato 4,1 milioni di tasse tra il 2007 e il 2009.