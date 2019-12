I dieci articoli di economia più letti sul Sole24ore.com Li abbiamo messi in fila per ripercorrere i fatti salienti dell'anno in via di conclusione e capire quali siano stati gli argomenti più seguiti

3' di lettura

Infrastrutture, cambiamento climatico, stipendi, evasione fiscale, lavori del futuro: sono stati questi alcuni degli argomenti di ambito economico più seguiti dai nostri lettori nel corso del 2019. Per ripercorrere i fatti salienti dell'anno in via di conclusione, abbiamo così messo in fila la top 10 degli articoli più letti durante questo arco di tempo nella sezione “Economia” del Sole24ore.com.



1. Alta velocità, due tratte in Italia per il treno supersonico Hyperloop

Il treno a levitazione magnetica, capace di viaggiare fino a 1.223 km/h, potrebbe sfrecciare anche in Italia. Gli studi di fattibilità sono in fase avanzata e la società conferma di aver avviato trattative con esponenti del nostro Governo per la costruzione di due tratte.



2. «Così nel 2050 la civiltà umana collasserà per il climate change»

Un'allarmante analisi delinea uno scenario in cui entro il 2050 il riscaldamento globale supererà i tre gradi centigradi, innescando alterazioni fatali dell'ecosistema globale e colossali migrazioni da almeno un miliardo di persone.



3. Record di evasione fiscale per il sito Booking.com

L'intermediazione di Booking.com sugli affitti delle abitazioni di privati senza partite Iva, potrebbe aver generato, tra il 2013 e il 2019, una evasione dell'Imposta sul valore aggiunto pari a 350 milioni di euro. Indaga la procura di Genova.

4. Stipendi, ecco i lavori più pagati in Italia. Le 10 regole d’oro per avere un aumento

Chi si occupa di vendite o di innovazione ha maggiori chance di guadagnare di più. Chi invece è all'opera nell'universo Ict ha buste paga decisamente più leggere. L'esperienza nei servizi finanziari dà buoni frutti, così come quella nelle utilities, mentre i guadagni sono nettamente inferiori in edilizia e agricoltura.