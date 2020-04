I dieci Paperoni globali perdono 138 miliardi $, solo i Bezos e Musk guadagnano

Ma in generale sono i miliardari hi-tech ad accusare il colpo: Mark Zuckerberg vede il suo patrimonio ridotto di oltre 17 miliardi da inizio anni, mentre i due fondatori di Google, Larry Page e Sergey Brin, si fermano a una perdita di 10 miliardi a testa.



Scorrendo la classifica, tra i primi cinquanta Paperoni sono ben pochi quelli in controtendenza. Oltre alla ex moglie di Bezos, Mackenzie, che guadagna poco più di 800 milioni rispetto a inizio anno, spicca Elon Musk, che, a dispetto del calo del titolo Tesla, mantiene un guadagno di 1,5 miliardi. Ultimo in terreno positivo nella top 50 è William Ding, creatore dell'internet provider cinese NetEase, specializzato in gaming.



Peraltro Musk supera il più ricco degli Italiani, Giovanni Ferrero, sceso al 27° posto con una perdita di 5 miliardi di dollari a 26,9 miliardi. Trimestre decisamente pesante anche per il secondo italiano presente tra i primi cento: la flessione del titolo Essilux si è trasformato per Leonardo Del Vecchio in una contrazione del patrimonio di 9,5 miliardi a 15,9.