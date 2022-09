I dieci trend per scoprire luoghi e passioni legati al vino

Il Piemonte e l'Italia si impongono sulla scena internazionale dell'enoturismo come modello di successo. Lo ha ribadito il Forum internazionale organizzato ad Alba da Unwto (l'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite), Enit e Regione Piemonte. Le strade del vino italiane stanno dando un forte stimolo all'immaginare un futuro dell'enoturismo e dell'oleoturismo sempre più inclusivo e ancorato all'unicità dei luoghi. Per Diana Isac, founder and ceo Winerist, uno dei maggiori tour operator internazionali di settore, che ha affermato, dopo Francia e Portogallo il prossimo paese target è l'Italia. Mentre è Roberta Garibaldi, ceo di Enit, che delinea i nuovi trend e i programmi di promozione del settore. Con le linee guida per lo sviluppo dell'enogastronomia nel turismo che Enit ha la missione di redigere, l'obiettivo sarà proprio quello di valorizzare i prodotti agroalimentari e vinicoli con il brand “Made in Italy”. In occasione de la Settimana della cucina italiana nel mondo, prevista a novembre 2022, Enit coinvolgerà 25 Paesi esteri con chef e ambassador della cucina italiana.

