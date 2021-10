I dipendenti di Desigual approvano la settimana di quattro giorni

I dettagli dell’accordo

La nuova settimana lavorativa comporterà dei cambiamenti nelle condizioni contrattuali dei dipendenti che beneficeranno di tale misura, che passeranno dalle attuali 39,5 ore settimanali a 34 ore settimanali. Questo nuovo formato implica anche una riduzione salariale associata all'adeguamento delle ore (circa del 13%). Una riduzione che l'azienda propone di condividere, assumendone il 50% della differenza, il che significa che ciascun dipendente avrà una riduzione dello stipendio pari solo al 6,5%.

Il quadro in cui si inserisce l’accordo

Questa strategia fa parte della visione globale e delle politiche delle risorse umane di Desigual: «Oggi è stata una giornata storica per l’azienda ed è stato molto gratificante vedere come i lavoratori abbiano apprezzato una scommessa così dirompente ed innovativa come quella che abbiamo proposto a favore della flessibilità e della conciliazione lavoro-vita privata», sottolinea Coral Alcaraz, direttrice di People Desigual. L'iniziativa fa parte di un piano più ampio per offrire modelli di lavoro e di conciliazione con la vita privata, che prevede anche l'implementazione di miglioramenti per il resto dipendenti, che non possono usufruire di questa formula (a causa delle specificità di ciascun posto di lavoro, come ad esempio i commessi dei negozi, l'operations team e quello commerciale), nonché il rafforzamento del servizio ai negozi e ai centri logistici.

Nato a Barcellona nel 1984, Desigual oggi è presente in 89 Paesi (Italia compresa), ha circa 2.700 dipendenti e 428 negozi monomarca. All'inizio c'erano solo le collezioni da donna, nel tempo si sono aggiunte quella da uomo, bambino, gli accessori, le calzature e l'abbigliamento sportivo. Mantenendo l'enfasi sul colore e una sana eccentricità fuori dai trend del momento ma rinnovata di stagione in stagione. Ora lo spirito innovativo di Desigual si trasferisce all'organizzazione del lavoro, partendo dalla sede di Barcellona. In fondo, il claim dell'azienda (che suona meglio in spagnolo che in italiano) è sempre stato: «La vida es chula» (La vita è meravigliosa).