I dipendenti del supermercato non possono perquisire le borse personali dei clienti

Il quesito. Quando vado a fare la spesa al supermercato alcune volte gli addetti alla cassa mi chiedono di aprire la mia borsa/zainetto personale per un controllo. Il direttore del supermercato mi ha riferito che sono controlli “a campione”. Preciso che nella mia borsa/zainetto conservo portafogli, documenti e altre cose personali.

È regolare il comportamento degli addetti del supermercato? Possono controllare le borse personali o dovrebbero chiedere l’intervento della forza pubblica?

M.B.Bologna

La risposta. Il controllo dello zaino o della borsa personale in uscita dal supermercato configura una perquisizione che, come tale, può essere effettuata solo dalle forze dell’ordine e non, come nel caso descritto dal lettore, dagli addetti del supermercato, né peraltro eventualmente da guardie giurate. Questi soggetti, addetti del supermercato e guardie giurate, non potendo in alcun modo essere qualificati come forze dell’ordine, potranno solo limitarsi a chiedere di visionare il contenuto della borsa personale e il privato potrà liberamente acconsentire o meno. Qualora lo ritenessero necessario perché, per esempio, vi è il fondato sospetto di un furto, essi potranno però chiedere l’intervento delle forze dell’ordine, e queste potranno invece provvedere alla perquisizione.

Il quesito è tratto dall'inserto L'Esperto risponde in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 19 aprile.

