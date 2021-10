I diritti degli investitori. Partecipa all'evento organizzato da Plus24

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Prosegue il ciclo di eventi organizzati dal Sole 24 Ore per il mese dell’educazione finanziaria #OttobreEdufin2021.

Lunedì 18 ottobre alle ore 17.30 sul sito e sui canali social (Facebook e Linkedin) del Sole 24 Ore ci sarà una diretta sul tema: I tuoi diritti – GLI INVESTIMENTI.



Quali sono le tutele dei consumatori e come farle valere in ambito finanziario e in particolare sul fronte degli investimenti e dei rapporti con gli intermediari finanziari. In studio il giornalista Antonio Criscione con Nadia Linciano (Responsabile Ufficio Studi Economici della Consob) e GianPaolo Barbuzzi (Presidente Arbitro per le controversie finanziarie – Acf) approfondiranno i principali temi legati alle forme di tutele che gli investitori possono mettere in atto. Gli utenti collegati sui canali social avranno l’opportunità di porre quesiti ai relatori.

Prossimi appuntamenti

Lunedì 25 ottobre ore 17.30 I tuoi diritti – LE POLIZZE

La giornalista Federica Pezzatti e Maria Luisa Cavina (Capo del Servizio Tutela del Consumatore dell’Ivass) avranno modo di approfondire e rispondere alle domande inerenti al tema della difesa dei sottoscrittori di polizze assicurative.

Mercoledì 3 novembre ore 17.30 I tuoi diritti – CREDITO AL CONSUMO

Margherita Cartechini (Vice Capo del Servizio Tutela della clientela ed educazione finanziaria di Banca d’Italia) dialogherà con la giornalista Federica Pezzatti e con gli utenti che parteciperanno al webinar sull’ampio tema dei finanziamenti personali.