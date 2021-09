I diritti speciali di prelievo e l’idea di una valuta digitale globale

RAPPORTO TRA RISERVE DI DSP E RISERVE VALUTARIE TOTALI Loading...

Indubbiamente salta all'occhio un significativo effetto paradosso: nella lista dei 10 Paesi che maggiormente hanno beneficiato dell'operazione di erogazione non ci sono solo piccole economie africane o asiatiche in via di sviluppo, ma anche Paesi europei (Lussemburgo, Irlanda), che hanno quote di capitale del FMI relativamente alte rispetto al livello corrente delle riserve valutarie.

Questo è uno dei principali motivi che hanno spinto il FMI ad “incoraggiare” le economie avanzate a cedere gratuitamente i DSP assegnati pro-quota ai Paesi meno sviluppati. Anche in questo caso, da prassi del Fondo si tratta di operazioni su base volontaria che potrebbero richiedere del tempo nonostante l'emergenza in corso.

I DSP come valuta di riserva: cosa è andato storto in passato

Alla nascita i DSP avevano tutte le carte in regola per poter sostituire il Dollaro come valuta di riserva globale. De facto la nuova valuta sintetica è stata assimilata ad una risorsa di ultima istanza a cui i governi non hanno mai voluto accedere se non in caso di estrema necessità, pena la perdita di prestigio sui mercati internazionali dei capitali.

Il FMI ha indirettamente avallato questa interpretazione, effettuando emissioni di DSP solo in occasione di grandi emergenze internazionali: la crisi valutaria del 1970-1972, quella petrolifera del 1979-1981, la crisi finanziaria internazionale del 2009 e la pandemia del 2020-2021.

Con la crescita imponente degli scambi internazionali negli anni '80 e '90 e l'accumulazione di grandi riserve di valute fiat soprattutto da parte delle economie esportatrici, il blocco delle emissioni di DSP ha comportato una sensibile diluizione di queste riserve per tutti gli attori del sistema finanziario internazionale (cfr. Figura 3).