I diritti dei titolari di conti correnti. Partecipa all’evento organizzato da Plus24

2' di lettura

Prosegue il ciclo di eventi organizzati dal Sole 24 Ore per il mese dell'educazione finanziaria #Ottobre Edufin2021.

Lunedì 11 ottobre alle ore 17.30 sul sito e sui canali social (Facebook e Linkedin) del Sole 24 Ore ci sarà una diretta sul tema: I tuoi diritti – IL CONTO CORRENTE.

Gli italiani sono tradizionalmente affezionati al conto corrente. Durante la pandemia lo sono stati ancora di più. Tra dicembre 2019 e marzo 2021 le somme complessive depositate sui conti correnti sono cresciute di quasi 173 miliardi.

Quasi tutte le famiglie hanno un conto corrente. Ma cosa è un conto corrente? E quali tutele hanno i correntisti? Come interfacciarsi con la propria banca? Con la presenza del professore Ruggero Bertelli (esperto di economia comportamentale) e di Marilisa Guida (Capo Divisione Educazione Finanziaria di Banca d'Italia) si approfondiranno i principali temi legati all’apertura e alla gestione di un conto corrente, con un focus sulle tutele dei correntisti e con l'opportunità da parte degli utenti collegati di porre quesiti via social ai relatori.

Prossimi appuntamenti

Lunedì 18 ottobre ore 17.30 I tuoi diritti – GLI INVESTIMENTI

Il giornalista Antonio Criscione avrà come ospite in trasmissione Nadia Linciano (responsabile ufficio studi economici della Consob) e GianPaolo Barbuzzi (presidente dell'Arbitro per le controversie finanziarie Acf-Consob) per dare delle risposte ai quesiti inerenti i diritti dei risparmiatori quando effettuano un investimento finanziario.