I dividendi fanno gli «straordinari». E anche il 2023 potrebbe essere da record

Non si fermano più i dividendi. Archiviato un 2022 da record, la dinamica delle cedole distribuite ai soci su scala globale ha iniziato il nuovo anno con lo stesso passo: un valore equivalente a 326,7 miliardi di dollari nel corso del primo trimestre, che rappresenta appunto un nuovo primato. L’incremento del 12% registrato su base annua è per la verità quasi interamente legato a pagamenti straordinari, ma non impedisce a Janus Henderson di migliorare le stime future, basate sulle rilevazioni compiute...