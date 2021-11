I dividendi invisibili (e non) per chi crea buone relazioni di lavoro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il rapporto intitolato “Coesione è competizione” presentato lo scorso giugno dalla fondazione Symbola ha sottolineato come il creare comunità allargate per generare condivisione e senso di appartenenza possa rappresentare un vantaggio competitivo delle aziende, accendendo i riflettori su un aspetto spesso trascurato nell’analisi della performance delle imprese.

In letteratura economica si è portati a ritenere che siano quasi soltanto i “fattori duri” come l’innovazione e la tecnologia gli elementi chiave che, assieme alle preferenze dei consumatori, determinano i vantaggi competitivi delle imprese. Quello che spesso si ignora è che, oggi ancor più di ieri ai tempi dove prevalevano catene di montaggio e Taylorismo, la ricchezza delle organizzazioni che producono valore è rappresentata soprattutto dal capitale umano e sociale delle persone, ovvero dalle loro competenze e dalla qualità del saper fare squadra. In un’economia come quella odierna – dove la stragrande parte del valore è fatta di intangibili e non consiste nella velocità con cui si avvitano bulloni – gerarchia, comando e controllo non bastano, bisogna conquistare cuore e motivazioni intrinseche delle persone e stimolare la loro capacità di fare gruppo.

La letteratura della Teoria dei giochi ha inquadrato il tema nei cosiddetti dilemmi sociali: il mondo sociale e produttivo è fatto d’incontri tra persone con competenze complementari e non sovrapponibili e pertanto la condivisione d’informazioni è il primo atto di una cooperazione e di un necessario gioco di squadra che può generare superadditività (la situazione nella quale uno più uno fa tre ovvero, se due persone cooperano, il risultato finale è maggiore della somma di quello che avrebbero realizzato da soli). Condividere know how però è un atto di fiducia, ovvero un “rischio” sociale perché vuol dire mettersi nelle mani di qualcun altro senza protezioni legali. La fiducia dunque è risorsa preziosa quanto difficile da costruire e alimentare.

La letteratura economica sottolinea come, per risolvere i dilemmi sociali, non basta la razionalità miopemente autointeressata. Individui che hanno a cuore solo la crescita dei propri benefici monetari finiscono per incappare nella trappola del fallimento della cooperazione, producendo risultati insoddisfacenti per sé e per la società. L’equilibrio perverso nasce dal fatto che, sapendo o pensando di avere davanti a loro un altro individuo miopemente autointeressato, non corrono il rischio di avviare processi di condivisione di informazione e di competenze e la squadra non nasce.

Per verificare se le riflessioni della teoria dei giochi reggono alla prova dei fatti con un approccio statistico-econometrico in un lavoro di ricerca realizzato con Sara Mancini e Nazaria Solferino del Dipartimento di economia statistica e finanza (Desf) dell’Università della Calabria abbiamo utilizzato l’indagine Multiscopo Istat che offre informazioni sull’universo delle medie e grandi imprese italiane (dai 250 addetti in su) e su un ampio campione rappresentativo di piccole imprese (da 3 a 249 addetti) per un totale di circa 400mila aziende osservate. Abbiamo individuato tra le domande dell’indagine quattro variabili di qualità relazionale delle imprese: il considerare prioritario nell’assunzione di nuovo personale la soft skill del saper lavorare in gruppo (team working); avere come strategia chiave quella dell’attenzione al benessere del lavoratore (attraverso la conciliazione vita-lavoro); dedicare risorse a investimenti a favore delle realtà del territorio; coinvolgere i portatori d’interesse nell’elaborazione di strategie di responsabilità sociale d’impresa.