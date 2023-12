I divini tormenti tessuti tra le stoffe

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Come vestire una diva? Non ho mai visto dal vivo la Callas, ma devo dire che i costumi che disegnava per lei Lila de Nobili erano fantastici. Perché l’abito di un cantante sul palcoscenico di un teatro non deve essere soltanto bello in sé, ma raccontare l’essere, l’anima del personaggio: rifletterne i tormenti, consegnarli magari a una stoffa, a un taglio, a un ricamo.

Penso a questo Don Carlo di Verdi, che oggi debutta per l’anteprima under-30. Ecco, qui il nero delle stoffe, la scelta di sete e velluti, sono mirati a rappresentare il fasto della corte di Spagna, con una eloquenza pittorica e di diretta comunicazione. Una torre, nella scenografia di Daniel Bianco, diventa il simbolo del potere ecclesiastico, racchiudendo al suo interno sia l’altare, sia l’autodafé. È la chiesa l’altro potere spettacolare, dove il regista Lluís Pasqual ha voluto dare voce al lato anticlericale di Verdi. Per cui il coro sono frati domenicani e le donne suore-dame, aristocratiche. Non conto mai i costumi che realizzo per uno spettacolo, il numero non mi interessa, ne cerco la forza interiore, che è tutta teatrale. Niente a che vedere con l’abito di uno stilista: moda e teatro sono due mondi, già dai tempi della sartoria parigina Belle Époque di Margaine-Lacroix.