I dolori di Facebook: dai documenti riservati spuntano nuove accuse contro la società

Una nuova nota, nel giugno 2020, ha poi chiarito che era «virtualmente garantito» che «i principali sistemi di Facebook mostrano pregiudizi sistemici basati sulla razza dell’utente interessato». Ma c'è di più. I documenti svelano che poiché la sua intelligenza artificiale ha fallito, il social ha anche reso più difficile segnalare l’incitamento all’odio. Secondo una nota del marzo 2021 di un gruppo di ricercatori, la società interviene solo su un minimo del 3-5 per cento dei discorsi di odio e dello 0,6 per cento dei contenuti violenti. Un altro promemoria suggerisce che potrebbe non riuscire mai a superare il 10-20%, perché è «straordinariamente impegnativo» per l’intelligenza artificiale comprendere il contesto in cui viene utilizzata la lingua. Tuttavia, Facebook aveva già deciso di fare più affidamento sull’AI e di tagliare gli investimenti per la moderazione umana nel 2019.

I fatti di Capitol Hill

I documenti rivelano il fallimento di Facebook per contenere l’esplosione di odio e disinformazione sulla sua piattaforma intorno alla rivolta di Capitol Hill, consumatasi il 6 gennaio 2021. I file mostrano che la società ha disattivato alcune salvaguardie di emergenza sulla scia delle elezioni del novembre 2020, solo per affrettarsi a riattivarne alcune mentre la rivolta divampava. Una valutazione interna ha rilevato che la rapida attuazione delle misure è stata ostacolata dall’attesa dell’approvazione da parte del team politico, che evidentemente non ha risposto immediatamente alle richieste dei dipendenti.

Anche le azioni proattive non hanno avuto l’effetto desiderato. Nell’ottobre 2020, Facebook ha annunciato pubblicamente che avrebbe smesso di raccomandare “gruppi civici”, che discutono di questioni sociali e politiche. Tuttavia, a causa delle difficoltà tecniche nell’attuazione del cambiamento, a 3 milioni di utenti statunitensi è stato comunque consigliato almeno uno dei 700.000 gruppi civici identificati su base giornaliera tra metà ottobre 2020 e metà gennaio 2021, secondo una nota di ricerca. Insomma, queste sono solo alcune delle note dolenti contenute in migliaia di pagine che, ancora per alcuni giorni, racconteranno verità scomode per Facebook. Da parte sua, l'azienda – che intanto si appresta a cambiare nome – per ora preferisce non entrare nel merito delle vicende, limitandosi a note che respingono ogni accusa. «La verità – continuano a ripetere da Facebook - è che abbiamo investito 13 miliardi di dollari e abbiamo oltre 40.000 persone impiegate per un unico intento: mantenere al sicuro le persone su Facebook».