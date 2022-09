I dolori di Facebook: Meta taglia il personale per la prima volta in 18 anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La crisi globale e l'arrivo sul mercato di competitor molto agguerriti (si legga alla voce TikTok) si fanno sentire. E chiedono il conto a Meta (già Facebook), che di fatto si appresta al primo taglio di personale della sua storia. La notizia è emersa nelle ultime ore, quando il Ceo Mark Zuckerberg ha delineato un piano di riorganizzazione dei team che include anche una riduzione degli organici. Un fatto che pone fine a quasi un ventennio di crescita ininterrotta per il macrocosmo Facebook.

Fatturato in flessione

Zuckerberg ha dichiarato che l’azienda congelerà le assunzioni e ristrutturerà alcuni team per ridurre le spese e riallineare le priorità. Meta sarà probabilmente più piccola nel 2023 rispetto a quest’anno, ha detto il Ceo, secondo la testimonianza di persone presenti all'incontro settimanale coi dipendenti: «Per i primi 18 anni di vita dell’azienda, siamo cresciuti rapidamente ogni anno, ma di recente il nostro fatturato è stato per la prima volta piatto o leggermente in calo», ha aggiunto.

Loading...

Sempre Zuckerberg ha anche aggiunto che l’azienda ridurrà i budget della maggior parte dei team, anche quelli in crescita, e che i singoli team decideranno come gestire i cambiamenti di organico. Ciò potrebbe significare non occupare i ruoli che i dipendenti lasciano, spostare le persone in altri team o lavorare per “gestire le persone che non hanno successo”.

La strada conservativa

«Speravo che a questo punto l’economia si fosse stabilizzata», ha detto Zuckerberg. «Ma da quello che vediamo non sembra ancora che sia così, quindi vogliamo pianificare in modo un po’ conservativo». La notizia è emersa nella serata di ieri (29 settembre), e il titolo di Meta ha chiuso perdendo circa il 4% a Wall Street, seguendo un anno pessimo per l'azienda, che da gennaio ha già perso il 60% del suo valore.

Gli ulteriori tagli ai costi e il blocco delle assunzioni sono la più chiara ammissione di Meta che la crescita dei ricavi pubblicitari stia rallentando, in un contesto di crescente concorrenza.