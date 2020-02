I dossier Italia-Francia - L'emergenza coronavirus

(REUTERS)

C'è poi l'emergenza coronavirus. In Francia, i bambini e i ragazzi che hanno trascorso le vacanze in Lombardia o Veneto - rientrando a scuola dopo due settimane - sono stati invitati dal provveditorato a rimanere a casa. Mentre il governo ha emesso una serie di “raccomandazioni” per chi rientra dalle due regioni italiane, invitandole ad evitare «di uscire di casa se non è indispensabile».