I dossier Italia-Francia / La collaborazione nel Sahel

(dpa Picture-Alliance/AFP)

Già con il governo M5S-Lega l'Italia ha messo in primo piano la stabilizzazione del Sahel, allo scopo di arginare le migrazioni irregolari verso l'Europa. L'interesse di Roma per Burkina Faso, Mali, Mauritania, Ciad e Niger, ovvero i paesi del G5 - territori di transito delle carovane di uomini – è aumentato. Tradizionalmente area francofona, la Francia ha una grande influenza in quest'area. L'Italia cerca di trovare degli spazi, anche sulla base di una collaborazione con i francesi.