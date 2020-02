I dossier Italia-Francia / Gli interessi economici francesi in Italia

(NurPhoto)

L'integrazione tra Italia e Francia in alcuni settori (energia, assicurazioni, finanza, banche, trasporto aereo, cantieristica militare, microelettronica) è considerevole. I francesi sono al comando nelle aziende italiane della moda e del lusso (Gucci, Fendi, Loro Piana, Bulgari) e al 50% anche nella Luxottica di Leonardo Del Vecchio. Forte la presenza francese anche nelle banche (Bnl e Cariparma, e quote in Mediobanca), nell'energia (Edison) nell'alimentare (Parmalat, Galbani, Parmigiano Reggiano) e nella grande distribuzione grazie alla presenza di Carrefour e Auchan.