I dossier Italia-Francia / La saga infinita Fincantieri-Stx

(AFP)

A gennaio è riesploso lo scontro sull'asse Roma-Parigi attorno all'operazione tra Fincantieri e gli Chantiers de l'Atlantique (ex Stx France). Ad accendere la miccia è stata la decisione della commissione europea che ha avviato un'istruttoria sull'operazione accogliendo la domanda presentata dalla Francia e dalla Germania che la invitavano a esaminare il dossier alla luce del regolamento sulle concentrazioni. L'ennesimo capitolo in una storia che si trascina da quasi tre anni, da quando, nel gennaio 2017, Fincantieri si aggiudicò la maggioranza degli storici cantieri bretoni allora messi in vendita dal tribunale di Seul.