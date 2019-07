I dossier della verifica di governo / Giustizia

Verso una legge delega per rendere più rapidi i processi

Prima dell’estate il governo dovrebbe varare una legge delega per riformare la giustizia. La Lega preme per dare il via libera a norme che rendano più rapidi i processi, per compensare il congelamento della prescrizione che scatta dal 2020

