I draghi e i ragazzi in fuga di Giacomo

Storie di draghi e di cavalieri di luce, ma anche di ragazzi in fuga da genitori violenti. «Voglio che tutti vedano il mondo che io solo posso vedere, storie che solo io posso immaginare». Così si presenta e definisce i suoi racconti nella prefazione dei suoi libri di genere Fantasy Giacomo Ruggeri, che ha 18 anni e frequenta la classe 5C Eno dell’Istituto di istruzione superiore Domizia Lucilla di Roma. Giacomo è ragazzo autistico ad alto funzionamento (come quello diagnosticato a Greta Thunberg, per esempio) che ama scrivere. Oggi, 2 aprile, si celebra in tutto il mondo la Giornata Consapevolezza sull’Autismo, e giovedì scorso, nella sua scuola, Giacomo è stato protagonista di un evento durante il quale ha presentato i tre libri che ha già scritto.

Mondi lontani e cuori emmental alla deriva

Il suo primo libro si intitola Dragon Trek, vincitore del secondo posto al concorso letterario per inediti Pegasus Golden Selection nel 2018. Una storia di draghi di un mondo lontano che, tra battaglie e colpi di scena, tra situazioni paradossali e storie d’amore, ci fanno scoprire che i peggiori nemici si possono sconfiggere con armi che dimentichiamo di possedere. Il suo secondo libro è La leggenda della Terra di Nessuno. Il protagonista è Benjamin che non ricorda nulla della sua vita se non di appartenere all’antico ordine dei Cavalieri di Luce. Viene incaricato di esplorare un luogo desertico noto come Terra di Nessuno. Ben presto questo incarico si rivelerà una trappola e Benjamin dovrà affrontare un lungo viaggio alla ricerca del suo nome, della sua identità e della sua vera missione.Il suo terzo e ultimo libro si intitola “Cuori Emmental vol. 1 Alla deriva” È la storia di 4 ragazzi in fuga da genitori violenti che si ritrovano dopo varie vicissitudini a vivere in un bar. Il loro insegnante di cucina e benefattore, un tempo capitano di una nave, muore prematuramente, sconvolgendo ancora una volta le loro vite, ma con il ritrovamento di alcune sue lettere, i 4 ricevono l’incarico di ritrovare un misterioso veliero.

Un’esplosione dentro che non puoi reprimere

«Giacomo è un ragazzo “speciale”, in tutti i sensi», ha detto nel presentarlo la professoressa Simona Mancini, che si occupa anche di critica letteraria e che gli ha rivolto domande sul suo “stare bene” scrivendo. «Oltre al gusto personale - ha spiegato illustrando gli argomenti dei libri di Giacomo - questa scelta dipende dalla sua grande capacità di immaginazione: sa narrare con abilità in modo semplice facendoci ritrovare in una dimensione diversa: nel suo mondo e nel suo spazio. È come se lui conoscesse da dentro quel mondo di fantasia e questo fa trasparire la sua visione ottimistica della realtà. La scrittura fa stare bene Giacomo e fa trapelare il suo desiderio di voler far vedere agli altri quello che vede lui: lui parla di una “esplosione dentro che non puoi reprimere”. La scrittura è per lui un’occasione di crescita personale e di scoperta di sé e gli consente di esprimersi più facilmente, di comunicare agli altri le sue idee, i suoi pensieri».

Un successo non solo per Giacomo

Come ha voluto sottolineare alla vigilia della giornata mondiale la preside dell’Istituto, Maria Adele De Caro, «l’educazione inclusiva, se realizzata garantendo i giusti sostegni sia di natura didattica che educativa e sociale mediante la costruzione di reti e alleanze, contribuisce a cambiare le traiettorie di vita di tutte le studentesse e di tutti gli studenti». Alla giornata del 30 marzo hanno partecipato anche amministratori locali, a partire dall’assessore romano alla scuola Claudia Pratelli, il consigliere comunale Ileana Argentin e il presidente del Municipio Marco Della Porta, medici della asl, rappresentanze del terzo settore, come la cooperativa “Tutti giù per terra”, il corso di scrittura della Biblioteca F. Basaglia, la cooperativa Cassiavass. E ovviamente i compagni di classe di Giacomo, alcuni dei quali hanno letto alcune frasi significative tratte dai suoi libri, i professori, e il papà di Giacomo, la fotografa Giulia Mobili che ha offerto la “fotogallery” della giornata. Storie come quelle di Giacomo non rappresentano solo casi eccezionali di successo individuale, ma contribuiscono a mettere in moto una spirale positiva di energia e di coinvolgimento collettivo.