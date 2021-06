I droni armati di sensori e intelligenza alla guerra contro i reati ambientali

Nell’ultimo evento dimostrativo avvenuto presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, il colonnello Angelo De Angelis ha spiegato: «Le forze aeree possiedono un patrimonio, capacità per la gestione del ciclo di intelligence, sorveglianza e ricognizione, caratteristiche delle operazioni militari e che possono essere traslate in altri domini, tra cui l’ambiente».

È qui che entrano in gioco droni militari come il Predator, ma perfino aerei Tornado, Eurofighter, Amx dotati di sensori concepiti appositamente per osservare ciò che l’occhio umano non può vedere. Come discariche sepolte e poi ricoperte da serre per l’agricoltura, o materiali tossici come plastiche, materiali di risulta per le costruzioni, e copertoni pronti per essere bruciati.

«È una dimostrazione delle tante possibilità che l’Aeronautica Militare ha di collaborare con istituzioni sul territorio e le università», sottolinea il generale Alberto Rosso.

Spiega Massimiliano Lega, docente presso la Università Parthenope di Napoli: «Quando osserviamo un rogo in realtà vediamo l’ultimo atto di una serie di eventi, e noi vogliamo ricostruire questi eventi. Il sistema ambiente poi non ha confini politici e l’effetto, il danno ambientale può manifestarsi in un luogo, ma il crimine può essere stato commesso lontano».

Alla ricerca del processo criminoso

Per questo il sorvolo di droni o aeroplani è stato ripetuto più volte su alcuni punti identificati negli anni. Secondo Lega essere a conoscenza di un problema non basta: bisogna comprenderlo nella sua complessità e mettere in relazione gli aspetti e le dinamiche che accomunano più luoghi: «Solo con questa consapevolezza si può capire e intervenire».