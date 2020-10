I dubbi su Trump positivo al coronavirus: segue una terapia per malati gravi. Pence si sta preparando? Il presidente ha ricominciato la campagna elettoraale su Twitter senza scrivere una parola sulle sue condizioni di salute di Angela Manganaro

In tre ore, quindi dalla mattina presto a Washington, il primo pomeriggio in Italia, il presidente Trump ha postato 19 tweet elettorali in stampatello: in nessuno parla di Covid, ospedale e delle sue condizioni di salute. Campagna dura e pura via Twitter, il social media che lo ha consacrato nel 2016: contro l’aborto, per la legge e l’ordine, per un sistema sanitario migliore e meno costoso, contro i media che secondo lui diffondono fake news. Questa la strategia del lunedì dopo dal weekend il presidente degli Stati Uniti è ricoverato nell’ospedale militare Walter Reed del Maryland.

Di certo e chiaro sulla sua salute si sa poco. Potrebbe stare più male di quello che dice, potrebbe dover cedere i poteri al suo vice Mike Pence, potrebbe dover rinunciare all’ultimo mese di campagna elettorale dal vivo o addirittura rinunciare al secondo mandato. Ma sono tutti condizionali, unica certezza è la passeggiata in macchina per salutare un centinaio di suoi sostenitori, domenica 4 ottobre alle 17.30, decisione che ha scandalizzato molti e fatto infuriare alcuni medici perché ha violato qualsiasi protocollo sanitario e soprattutto messo in pericolo la vita di chi è stato costretto ad accompagnarlo in questo giretto «non necessario»: gli agenti del Secret Service che ora saranno costretti a una quarantena di 14 giorni, ha scritto su Twitter James Philipps, medico della George Washington University che lavora anche al Walter Reed.

Alle 14.30 ore italiane, quindi mattina a Washington, il capo dello staff di Trump, Mark Meadows, informa che il presidente «ha continuato a migliorare nella notte e stamattina incontrerà lo staff medico per una valutazione delle sue condizioni». Fox News fedelmente riporta ribadendo che il presidente potrebbe lasciare già oggi l’ospedale, ma sono tanti i media che sollevano dubbi e pongono domande.

- Non convince la versione del Trump che sta migliorando perché il presidente è stato trattato con il desametasone, un antinfiammatorio steroideo che può salvare la vita ai pazienti Covid gravi, secondo uno studio dell'università di Oxford pibblicato lo scorso giugno. Altro farmaco somministrato a Trump è il Remdesivir, che si utilizza solo in ospedale per i pazienti medio-gravi.

- Polemica nella polemica, o se vogliamo sottopolemica: per mesi Trump ha magnificato sia le potenzialità dell’idrossiclorochina (la comunità scientifica ha abbandonato questa strada ma il paradosso è che ora sui social media i sostenitori del presidente gli chiedono di prenderla) sia la terapia del sangue iperimmune: non è stato trattato con nessuna di queste due terapie. Lo stanno curando con gli anticorpi monoclonali, una terapia sperimentale a cui ha avuto accesso previa autorizzazione per uso compassionevole.