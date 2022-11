I falchi delle Banche centrali arpionano i mercati. Il rally ha le ore contate?

3' di lettura

I mercati finanziari tornano in balia delle Banche centrali e abbandonano per il momento quel promettente sentiero di ripresa imboccato dai minimi di fine settembre. E se era stata l’attesa di un allentamento della morsa sui tassi a innescare un rally inaspettato da molti, soprattutto per ampiezza e durata, è ancora una volta chi agisce sulle leve della politica monetaria a cancellare l’illusione temporanea: la Federal Reserve con il rialzo dei tassi Usa di 75 punti base (ma soprattutto a spostare...