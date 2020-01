I farmaci non bastano: giù il made in Italy

Forte calo per l’export in Germania

In termini geografici la frenata maggiore è per l’area extra-Ue ma restano deboli anche le nostre vendite in Europa, rallentate in particolare dal calo di oltre quattro punti in Germania, il che porta in rosso il bilancio del 2019 con Berlino. Il calo pesante di macchinari, apparecchiature, gomma -plastica e metalli di base conferma il minor tiraggio di investimenti e componentistica indotto dalla frenata dell’auto tedesca, che stenta ancora ad arginare il calo della produzione avviato ormai da oltre un anno.

Le flessioni congiunturali e annue, - spiega l’Istat - sono comunque influenzate dalle movimentazioni occasionali di elevato impatto (cantieristica navale) verso i paesi extra Ue registrate a ottobre 2019 e a novembre 2018: al netto di queste, la flessione dell'export è meno ampia (-1,1% su mese, -2,1% su anno). Il calo tendenziale delle vendite di macchinari, metalli e prodotti dell'elettronica contribuisce per due punti percentuali alla flessione su base annua delle esportazioni.

In termini settoriali i cali sono diffusi e pervasivi, con la sola eclatante eccezione della farmaceutica. Nel mese la crescita del settore è superiore al 20%, il che consolida la corsa del 2019, che in 11 mesi ha visto un progresso del 25,8%, con volumi che tra gennaio e novembre sfiorano i 30 miliardi di euro. Scatto che vede come mercato chiave gli Stati Uniti, la cui domanda è quasi raddoppiata in un anno portando le vendite di farmaci made in Italy a superare i cinque miliardi di euro.

I settori più in difficoltà

Tra i settori che contribuiscono maggiormente alla diminuzione tendenziale dell'export nel mese di novembre si segnalano mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (-23,7%), macchinari e apparecchi n.c.a. (-5,5%), metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (-5,1%) e computer, apparecchi elettronici e ottici (-11,5%).

Su base annua, i paesi che contribuiscono in misura più ampia alla flessione delle esportazioni nazionali sono Stati Uniti (-10,5%), Spagna (-10,8%), Germania (-4,5%), Regno Unito (-8,7%) e Cina (-15,5%), mentre si registra un incremento delle vendite verso Svizzera (+11,4%), Francia (+2,5%), Giappone (+17,8%), Belgio (+9,2%) e Turchia (+13,3%).

Nei primi undici mesi del 2019, l'aumento su base annua dell'export (+2,1%) è trainato dalle vendite di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+25,8%), prodotti alimentari, bevande e tabacco (+6,3%), articoli in pelle, escluso abbigliamento, e simili (+9,2%) e articoli di abbigliamento, anche in pelle e in pelliccia (+6,8%).