La salma di Benedetto XVI esposta a San Pietro, Mattarella e Meloni tra i primi a rendere omaggio. Giovedì i funerali

Attese in piazza San Pietro per assistere al funerale fino a 60mila persone

Sarà la prima volta nella storia che un Papa celebra i funerali di un altro Papa. Due le delegazioni ufficiali che parteciperanno, dall’Italia e dalla Germania. La Prefettura di Roma prevede in Piazza San Pietro 50-60 mila persone per le esequie, e 30-35 mila al giorno per il saluto dei fedeli. Per questo è stato dispiegato in tutta l’area il dispositivo della sicurezza.

In Germania l’azione legale contro Ratzinger va avanti

L’azione legale contro Papa Bendetto XVI andrà avanti nonostante la sua morte. È quello che ha confermato il tribunale di Traunstein in Germania. «Il procedimento andrà avanti a carico degli eredi», ha spiegato la portavoce Andrea Titz. Alla domanda se il pontefice emerito abbia eredi la portavoce ha risposto: «questo è ancora da accertare». Contro Ratzinger ha sporto denuncia in sede civile un uomo, che ha riferito di essere stato vittima degli abusi del prete pedofilo Peter H. Oggetto dell’inchiesta è capire se Ratzinger, all’epoca arcivescovo di Monaco, sia stato responsabile dell’occultamento dei casi di abuso.

Dalai Lama, prego per nostro fratello spirituale

Il Dalai Lama ha scritto alla Nunziatura Apostolica di New Delhi per esprimere la sua tristezza nell’apprendere della scomparsa del Papa emerito Benedetto XVI. Lo scrive il portale tibet.net. «Prego per il nostro fratello spirituale», ha scritto, «e porgo le mie condoglianze ai membri della Chiesa cattolica». «Quando ho avuto l’opportunità di incontrare Papa Benedetto ho scoperto che c’era molto su cui eravamo d’accordo in relazione ai valori umani, all’armonia religiosa e all’ambiente. Durante il suo pontificato, ha lavorato molto per promuovere questi temi. Ha vissuto una vita significativa. Sono stato impegnato nel dialogo con i membri della comunità cattolica per diversi decenni e ho imparato molto dalla loro esperienza. Credo che questi scambi abbiano contribuito a una migliore comprensione religiosa tra di noi. In un momento in cui assistiamo a tensioni in diverse parti del mondo - conclude il Dalai Lama -, possiamo prendere una lezione dalla vita di Papa Benedetto e fare il possibile per contribuire all’armonia religiosa e alla pace globale».

Papa Francesco all’Angelus: «Grazie a Dio per Ratzinger»

In occasione dell’Angelus il primo dell’anno, Bergoglio ha reso «grazie a Dio per il dono di questo fedele servitore del Vangelo e della Chiesa». «L’inizio di un nuovo anno - ha detto il Papa - è affidato a Maria Santissima, che oggi celebriamo come Madre di Dio. In queste ore invochiamo la sua intercessione in particolare per il Papa emerito Benedetto XVI, che ieri mattina (il 31 dicembre, ndr) ha lasciato questo mondo. Ci uniamo tutti insieme, con un cuore solo e un’anima sola, nel rendere grazie a Dio per il dono di questo fedele servitore del Vangelo e della Chiesa».