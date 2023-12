I fondi alternativi contro le nuove regole della Sec

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le associazioni di fondi alternativi contro due nuove regole della Sec. La National Association of Private Fund Managers, insieme all’Alternative Investment Management Association e alla Managed Funds Association hanno intentato una causa chiedendo alla Corte d’Appello del Quinto Circuito degli Usa di invalidare due norme recentemente adottate dallla Securities and Exchange Commission, che richiedono la rendicontazione e la divulgazione al pubblico di informazioni sui prestiti di titoli e sulle attività di vendita allo scoperto.

Le ragioni dei fondi

Le osservazioni dei fondi sottolineano che, nonostante la Sec abbia finalizzato le due nuove regole strettamente correlate lo stesso giorno, ha ignorato l’interconnessione delle due nuove norme e ha adottato requisiti di rendicontazione molto diversi. Di conseguenza, le norme applicherebbero approcci contraddittori e incoerenti a due aspetti della stessa transazione sottostante: le vendite allo scoperto stesse e i prestiti di titoli per facilitare tali vendite allo scoperto. In particolare, la Sec protegge il valore dell’anonimato per i venditori allo scoperto in una regola, - dove riconosce il contributo dei venditori allo scoperto alla liquidità e all’efficienza dei prezzi - ma poi nell’altra regola richiede che siano rese pubbliche le informazioni riservate sul prestito di titoli e sulla posizione dei venditori allo scoperto su un piano granulare. base. La Sec, secondo le associazioni di investitori alternativi, «ha completamente ignorato l’impatto di una regola sull’altra» e non avrebbe condotto un’analisi costi-benefici sufficiente dell’impatto cumulativo di entrambe le regole.

Scoraggiate le vendite allo scoperto

Le associazioni ritengono che le nuove norme creino regimi di segnalazione incoerenti e onerosi che aumenteranno la frequenza e il dettaglio della divulgazione dei dati sui prestiti titoli e sulle posizioni corte, consentendo ad altri investitori di imitare o negoziare contro il detentore della posizione sottostante, danneggiando i fondi. In soldoni, le regole avranno l’effetto di scoraggiare le vendite allo scoperto. Obbiettivo che forse era fin dall’inizio nell’intento della Sec.