Cambiamento climatico, così i grandi fondi dettano l’agenda a «Big Oil»

SCOPRI DI PIÙ / Perché mezzo grado in più fa tutta la differenza del mondo

Fondi pensione e mandato

Il climate change è un dato scientifico ormai consolidato. Ecco perché, soprattutto i fondi pensione, devono fare i conti con i propri iscritti, in particolare con quelli più giovani (millennials). Si chiama mandato fiduciario e si traduce in un semplice interrogativo: perché un neoassunto dovrebbe versare i propri contributi previdenziali a un fondo pensione che investe in fonti fossili? Il neoassunto infatti rischia di dover sopravvivere tra 40 anni su un pianeta che avrà delle temperature ben più alte di quelle attuali se non viene contenuto il riscaldamento causato dai gas serra.

Mark Carney (Bank of England) in prima fila

Le strutture previdenziali del Nord Europa sono tra quelle più pressanti sul versante cambiamento climatico e hanno in Mark Carney il loro condottiero, per restare nella metafora dei guerrieri. Carney è il governatore della Banca d’Inghilterra e anche il presidente del Financial Stability Board (a occupare la poltrona in precedenza era stato Mario Draghi). In questo ruolo, il 30 settembre 2015, ha per primo spiegato agli assicuratori dei Lloyds i rischi corsi senza un’azione di tutto il mondo della finanza per contenere il riscaldamento del pianeta: catastrofi naturali come le alluvioni sempre più frequenti e compagnie assicurative a farne le spese. Il giorno seguente quel 30 settembre la City londinese fece una levata di scudi contro la Cassandra Carney (“Tragedy of Horizon” il titolo della sua relazione). Dopo Carney è arrivato il trattato di Parigi Cop21 e l’Europa ha varato l’Action Plan per salvare l’ambiente e classificare i principali strumenti finanziari della green economy.

Il portafoglio Bankitalia

Un altro banchiere centrale di recente ha fatto parlare di sé a proposito degli investimenti sostenibili. È il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, che nel corso del Festival dello sviluppo sostenibile a Roma ha annunciato il cambio del portafoglio fondi dell’istituto in chiave Esg (ambiente, sociale, governance). In particolare dalla quota azionaria (8 miliardi, 140 società quotate) sono state escluse tra l’altro le aziende produttrici di armi nucleari e biologiche; inoltre verranno privilegiate le «società con i punteggi migliori sui profili Esg secondo la valutazione compiuta da una società specializzata».