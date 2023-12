Ascolta la versione audio dell'articolo

I fondi Apax rilevano le italiane Ocs e Finwave: nasce un gruppo europeo di software finanziario

La due aziende, specializzate nella digitalizzazione di servizi dal credito al consumi al leasing agli Npl , hanno un fatturato complessivo di cento milioni di euro

Con l’acquisizione di Ocs e di Finwave da parte dei fondi di Apax Partners nasce un player a livello europeo nel settore del software finanziario con un fatturato da cento milioni di euro. I fondi gestiti da Apax Partners Llp hanno infatti annunciato la conclusione dell’acquisizione di Ocs da Charme Capital Partners e di Finwave dal Gruppo Lutech. Le due aziende oggetto dell’operazione continueranno a rivolgersi ai propri clienti con i loro brand distintivi.

Insieme, Ocs e Finwave sfrutteranno le rispettive competenze per accelerare lo sviluppo di soluzioni software innovative a supporto dell‘evoluzione di operatori e istituti finanziari. In combinazione i due gruppi potranno rivolgersi ai clienti italiani e internazionali offrendo loro una varietà di soluzioni e software che spaziano dal settore consumer e corporate finance ai capital markets.

Ocs è un partner digitale di riferimento nel settore del credito al consumo, ed offre software e servizi multicanale end-to-end in Italia, Spagna e Messico. L’azienda supporta banche e istituti finanziari specializzati, guidandoli lungo la rivoluzione LendTech e ridisegnando i modelli del credito al consumo, grazie all’esperienza nel settore e a funzionalità software avanzate.

Finwave è un leader nell’ambito dei software finanziari specializzati per il factoring, leasing, Utp/Npl, post trading e global custody, vantando una relazione consolidata con primari istituti finanziari e di credito, principalmente focalizzati sul mercato italiano.

“Siamo entusiasti di questa operazione - ha commentato Gabriele Cipparrone, partner di Apax -. La combinazione di Ocs e Finwave creerà una piattaforma europea di software finanziario unica, con un enorme potenziale di crescita. La nostra visione punta alla creazione di un partner tecnologico affidabile, innovativo e pronto a cogliere le sfide della trasformazione digitale”.