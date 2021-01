I fondi aperti nel 2020 hanno incassato 19 miliardi spinti dagli azionari I prodotti che investono in Borsa hanno raccolto oltre 15 miliardi. Buono anche il dato dei bilanciati e degli obbligazionari, in attivo rispettivamente per oltre 8 miliardi. di Isabella Della Valle

I fondi trascinano l’industria del risparmio gestito. Nei 12 mesi nelle casse delle gestioni collettive sono infatti entrati ben 25 miliardi e di questi 19 arrivano dai fondi aperti. Si tratta del dato migliore degli ultimi tre anni. Il buon andamento del segmento è stato confermato anche dal saldo registrato a dicembre, vale a dire 2,8 miliardi (5 se considerati anche i fondi chiusi). Sono ancora i fondi di diritto estero a tenere le briglia del sistema con un saldo annuale positivo 24,5 miliardi (-5,6 quello dei prodotti tricolore). Stabile il patrimonio complessivo del sistema che ha archiviato il 2020 a quota 2.392 miliardi dei quali il 50,5% in capo alle gestioni di portafoglio e il 49,5 a quelle di collettive. Da segnalare che a dicembre la percentuale gestita dai fondi è salita rispetto al mese precedente a discapito di quella dei mandati.

Il dato anomalo

Un discorso a parte merita il saldo complessivo annuale del sistema (-15 miliardi) che presenta un’anomalia ,riconducibile a operazioni infragruppo da parte del gruppo Generali (-26 miliardi). «Tale dato - spiegano dalla società - non rappresenta un reale deflusso sui fondi gestiti dal gruppo, ma è determinato da un’operazione di semplificazione amministrativa del servizio di gestione del portafoglio di un cliente istituzionale. Tale operazione ha portato all’esclusione dal perimetro analizzato da Assogestioni di quote di fondi riservati, istituiti da terzi, che in precedenza erano inclusi all'interno di mandati assicurativi gestiti da Generali Insurance Asset Management SpA Società di gestione del risparmio (GIAM). GIAM continua ad agire come gestore delegato di circa il 90% degli stessi fondi per conto del cliente».

I fondi comuni

Nel 2020 l’attenzione degli investitori si è focalizzata sui prodotti azionari che hanno incassato ben 15,2 miliardi, ottenendo così il dato migliore di tutte le tipologie. A incoraggiare l’investimento sull’equity ha contribuito la buona impostazione dei listini, soprattutto a Wall Street e in Cina che evidentemente ha avuto la meglio sull’incertezza legata alla dalla pandemia. Una buona parte dei flussi (rispettivamente 8,5 e 8,2 miliardi) è stata indirizzata sui fondi bilanciati e sugli obbligazionari , evidenziando in questo caso l’esigenza di una significativa fetta delle famiglie di equilibrare l’impiego dei risparmi spalmandola tra azioni e bond. Quest’ultima asset class contiene al suo interno una variabile molto ampia di prodotti cailbrati per un differente grado di rischio, dal prodotti più aggressivi specializzati sugli high yield a quelli più prudenti focalizzati sui titoli a breve-medio termine. Ma quello che emerge chiaramente dalle statistiche Assogestioni è l’allontanamento dai flessibili, che nel 2020 hanno accusato deflussi per oltre 18 miliardi. La dimistrazione che delegare in toto le scelte al gestore senza un confronto con il benchmark di mercato non è più una strada battuta dagli investitori che invece preferiscono essere loro a dare un orientamento ai propri risparmi. I monetari, infine, hanno chiuso il bilancio 2020 con i conti in attivo per 5,3 miliardi.

I gruppi

Il saldo di dicembre delle società evidenzia il buon andamento di Poste Italiane che, grazie ai mandati istituzionali, a dicembre ha incassato 3,2 miliardi. Più concentrato sul segmento retail il gruppo Intesa Sanpaolo con una raccolta positiva per 2,4 miliardi. Più distanziati ma sempre di rilievo i risultati conseguiti da Morgan Stanley ((676 milioni), Anima (625 milioni), Jp Morgan A.M. (529 milioni) e Mediolanum (473 milioni). Anche in questi casi ha premiato, infine, per il collocamento dei fondi aperti. Conti in rosso, infine, per Bnp Paribas (-380 milioni), Schroders (-332 milioni) e State Street Global (-158 milioni).