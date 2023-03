I fondi aprono il dossier MySecretCase, simbolo della sex industry

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

È chiamato Progetto Cupido ed è una novità per il mondo della finanza milanese. Il dossier, con relativo «teaser» con in copertina un grosso cuore rosso, è stato fatto circolare da una nota banca d’affari straniera e riguarda un potenziale investimento in MySecretCase, nuovo simbolo della «sex industry» italiana, community con 1,7 milioni di utenti nata nel 2014 come shop online per i «sex toys» e rapidamente cresciuta fino a diventare un fenomeno di costume e generare 13 milioni di giro d’affari...