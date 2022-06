I fondi F2i studiano il progetto della maxi holding dell’energia

Ascolta la versione audio dell'articolo

F2i e gli altri suoi partner finanziari studiano il conferimento in una holding delle partecipazioni nel settore dell’energia: Ef Solare, Sorgenia, 2i Rete Gas e Ital Gas Storage. L’operazione sarebbe in via di valutazione da parte dei soci.

Si tratterebbe di un riassetto complessivo dell’importante portafoglio nel settore dell’energia del fondo infrastrutturale guidato dall’amministratore delegato Renato Ravanelli. Al lavoro sarebbero i legali e le banche d’affari advisor del riassetto: Banca Imi...