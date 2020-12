I fondi giapponesi fanno incetta di titoli del debito sovrano di Pechino

Per non parlare delle dinamiche geopolitiche che fino a pochi mesi fa hanno visto il Giappone finanziare il rientro a casa di imprese cinesi in segno di totale sfiducia verso il Governo di Pechino.

La svolta, a questo punto, è evidente. Del resto il benchmark a 10 anni è salito di 80 punti base dal minimo in aprile a 3.29. Merito – dicono gli analisti di Citigroup – dei passi in avanti fatti dalla Cina per essere inclusa negli indici globali, della ripresa economica e, ovviamente, del differenziale con altri rendimenti di debiti.

La Cina per i giapponesi è dunque meno rischiosa di Filippine, India, Sud Africa e Messico, dove pure i fondi investono.

Nuove quote per investitori

La Cina spinge anche sull’attrazione di investimenti qualificati. L'agenzia collegata alla Banca centrale che monitora i flussi di capitale (SAFE) ha, finora, ha assegnato più di 9,02 miliardi di dollari di quote a società fiduciarie nazionali nel programma Qualified Domestic Institutional Investors (QDII) per incoraggiare le istituzioni nazionali a versare più denaro nei mercati dei capitali esteri.