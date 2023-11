I fondi immobiliari crescono e stabilizzano il mercato

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono i fondi immobiliari a stabilizzare il real estate mondiale. Fondi e Reits continuano infatti a crescere a livello globale e l’Italia non fa eccezione, con una funzione di “ancora di salvataggio” in un momento economico non certo facile. A scattare la fotografia del settore è il Rapporto 2023 su «I Fondi immobiliari in Italia e all’estero», realizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con lo Studio Casadei, che ne ha curato la parte di analisi finanziaria, presentato oggi.

Fondi immobiliari a quota 4.550 miliardi

«Dopo un 2022 particolarmente positivo, il mercato immobiliare globale sta attraversando un periodo difficile, con ricadute in quasi tutti i comparti. Unica eccezione è il risparmio gestito in immobili attraverso fondi immobiliari e i Reits (real estate investments trust), che sta reagendo in modo positivo e mantiene i propri valori, grazie al lavoro di preferenza per la qualità, con mirate dismissioni, acquisizioni e semplificazioni», si legge nel Rapporto.

A livello globale il valore del patrimonio immobiliare è cresciuto sia per i fondi immobiliari che per i Reits: le stime di fine anno ipotizzano un valore del patrimonio complessivo di 4.550 miliardi di euro, in crescita del 2,3% rispetto ai 12 mesi precedenti.

«I fondi immobiliari rappresentano un’ancora fondamentale per il mercato immobiliare europeo e italiano in particolare – ha dichiarato Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari –. I gestori da tanti anni puntano sulla qualità del prodotto e questo fa in modo che i valori e i canoni restano stabili anche in anni complicati. Il tasso di occupazione degli immobili è ai livelli molto alti. Il fenomeno dello smart working non ha modificato le scelte delle grandi aziende nel terziario. Anzi sta creando, in tutto il mondo, una nuova domanda di spazi funzionali e più consoni alle esigenze dei lavoratori. Ne deriva che il tasso di vacancy nel terziario nuovo è sotto il 2%, contro il 15% per immobili poco adatti”.Se nel 2022 la crescita sostenuta del patrimonio degli strumenti quotati era imputabile principalmente ai risultati straordinari dei reits statunitensi, da sempre traino del mercato quotato globale, nel 2023 i volumi raggiunti dai veicoli americani non sono stati altrettanto performanti.

I fondi immobiliari in Europa

L’Europa, che pesa quasi il 35% del patrimonio mondiale, ha raggiunto un volume di 1.580 miliardi di euro, in aumento del 3,3 per cento.