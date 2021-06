I fondi immobiliari italiani raggiungono quota 100 miliardi

9' di lettura

Quota 100 miliardi di euro. Un traguardo importante, iconico, raggiunto in un anno difficile e con due anni di anticipo rispetto alle previsioni: i fondi immobiliari italiani hanno raggiunto nel 2020 questa fatidica soglia di patrimonio. Lo rileva il 38° Rapporto “I fondi immobiliari in Italia e all'estero”, realizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con lo Studio Casadei e presentato oggi 16 giugno a Milano.

In Italia il patrimonio immobiliare detenuto direttamente dai 535 fondi attivi ha dunque superato quota 100 miliardi di euro, con un incremento del 9,5% sul 2019. E le previsioni per il 2021 sono di un ulteriore incremento di circa il 5 per cento.

Si tratta di un patrimonio immobiliare che al 31 dicembre 2020 è costituito da circa 10mila immobili con una superficie complessiva di 38,7 milioni di metri quadrati, sottolinea il rapporto presentato. Solo un anno fa i fondi erano 505 con un patrimonio di circa 9.900 immobili e una superficie complessiva di 38 milioni di metri quadrati. «Dei 105 miliardi di patrimonio dei fondi, la quasi totalità fa capo ai fondi riservati», ha precisato Gottardo Casadei dello Studio Casadei.

«Siamo felici di aver accompagnato in questi vent'anni – ha detto Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, aprendo il convegno di presentazione del Rapporto – lo sviluppo del settore dei fondi immobiliari. Una crescita “da Formula 1”: da zero a cento in meno di vent’anni. Il traguardo dei 100 miliardi di patrimonio immobiliare è stato raggiunto con due anni di anticipo. Nel 2020 la raccolta è stata di quasi sette miliardi e 30 solo nell'ultimo quinquennio. Il prodotto si è rivelato flessibile, trasparente e capace di dare soddisfazione agli investitori. È un peccato che non si sia seguita la strada dei fondi francesi per continuare ad offrire fondi anche ai piccoli investitori, dopo la stagione iniziale».

I fondi immobiliari nel mondo

La pandemia ha rallentato ma non fermato l'andamento positivo del risparmio gestito in immobili attraverso fondi immobiliari (quotati, non quotati) e i Reits, si legge nel Rapporto di Scenari Immobiliari. A livello globale il patrimonio immobiliare di fondi e Reits ha raggiunto 3.250 miliardi di euro a fine 2020, registrando un aumento del 2,2% rispetto all'anno precedente.

I gestori hanno effettuato scelte conservative ma si sono affermati nuovi mercati di nicchia come il residenziale gestito e la logistica, vero comparto vincente nel 2020. Le prospettive per il 2021 sono di una forte crescita a livello mondiale spinta dai grandi investimenti pubblici e dagli stimoli economici.