I fondi sostenibili resistono alla crisi del Covid-19

E viene aggiunto: «Anche se si tratta di un periodo di tempo breve, questi risultati si allineano con la resilienza che abbiamo rilevato nelle strategie sostenibili durante le recessioni precedenti». Conclusione? «Le strategie sostenibili non richiedono un compromesso sui rendimenti». E le aziende sostenibili si dimostrano più resilienti durante le fasi della recessione: dove resilienza si traduce in qualità e bassa volatilità del titolo.

A 100 giorni dalla lettera di Larry Flink

Raccolta positiva e buoni rendimenti, dunque, nonostante il Covid-19. Ecco allora che BlackRock ha deciso di aumentare la sua esposizione sul settore portando a regime molte delle indicazioni di Larry Fink, il numero uno del gruppo americano, il quale a inizio anno aveva inviato una lettera ai ceo delle aziende in cui BlackRock investe indicando le linee guida dell’asset manager per l’anno. Nel 2020 la sostenibilità è stato l’elemento centrale del documento.

Dopo le critiche ricevute su quanto dichiarato e quanto realizzato, a 100 giorni dalla lettera, BlackRock spiega cosa è stato realizzato sul fronte sostenibilità. Al 30 aprile - si legge nello studio - più del 70% dei circa 5.600 portafogli attivi gestiti da BlackRock rispetta i criteri Esg. Inoltre verranno raddoppiati i prodotti Etf conformi ai principi della sostenibilità (si veda anche l’intervista). Ogni trimestre, infine, a proposito di engagement (il confronto con le aziende), verrà fornita un’informativa sulle decisioni di voto «così da fornire una spiegazione delle scelte operate per le votazioni di alto profilo».

I fondi sostenibili in Italia

In Italia a fine dicembre 2019 (dati Assogestioni) i fondi sostenibili avevano un patrimonio di circa 31 miliardi di euro. Al primo posto nella classifica per masse in gestione c’è il gruppo IntesaSanpaolo con 8,45 miliardi, seguito da Etica con 4,6 miliardi e da Amundi con 4,3 miliardi. C’è un grande fermento tra i player italiani in questo settore e le previsioni per il futuro sono di netta crescita.