I formaggi battono l’inflazione: giro d’affari a quota 13 miliardi

Sul fronte dei consumi interni l’inflazione ha lasciato il segno anche se non mancano settori più dinamici come quelli dei prodotti senza lattosio, le burrate e i latti fermentati. In termini di volumi la categoria più importante è quella dei formaggi freschi e spalmabili (che copre il 48% del totale). Grana Padano e Parmigiano Reggiano, invece, pur rappresentando in volume il 19% delle vendite realizzano oltre il 30% del fatturato del settore.

La ripresa arriva dall’estero

Molto meglio è andata sul fronte dei mercati internazionali, sui quali si stima un giro d’affari 2023 di oltre 5 miliardi di euro. «Ottimi risultati – hanno aggiunto ad Assolatte – sono stati messi a segno dal grande segmento dei freschi; la mozzarella si conferma il formaggio italiano più esportato (da sola rappresenta il 25% dei volumi esportati di formaggi made in Italy), ma le migliori performance percentuali sono messe a segno da burrate, ricotte e mascarpone, che mostrano a preconsuntivo tassi a due cifre».

La crescita delle vendite all’estero si conferma estremamente significativa per Grana Padano e Parmigiano Reggiano, in forme e pezzi (+2%) o grattugiati (+7%). Sostanzialmente invariate le esportazioni di Gorgonzola, mentre frenato gli altri formaggi stagionati, con il Pecorino che rallenta anche per una minore disponibilità di prodotto stagionato.

«Le performance realizzate dalle imprese casearie italiane – conclude Assolatte – sono importanti, perché ottenute nonostante un riposizionamento dei valori dopo l’adeguamento al tasso di inflazione dello scorso anno: il valore medio delle esportazioni casearie è cresciuto dell’8,4%. Ma soprattutto questi risultati positivi sono stati realizzati nonostante un trend dei costi di produzione che, anche se in via di ridimensionamento, restano ancora elevati. In particolare il prezzo del latte alla stalla che, in Italia, resta del 20% superiore alle quotazioni 2021. Quotazioni che penalizzano la competitività delle imprese e dei prodotti made in Italy visto che il prezzo del latte nel nostro Paese è superiore rispettivamente del 15 e del 13% ai listini del latte in Germania e Olanda».

Zanetti (Assolatte): avanti con gli accordi internazionali

Soddisfatto dei risultati il presidente di Assolatte, Paolo Zanetti: «La crescita delle esportazioni nonostante il peso dell’inflazione è un risultato eccezionale dovuto alle nostre imprese che da anni investono sui mercati esteri. Nel 2003 il 70% del fatturato estero era realizzato nella Ue e solo il 30% nei mercati extracomunitari. Ora questo rapporto è diventato 60-40.